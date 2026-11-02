मॉक संसद में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते तो सोनिया के हृदय को शांति मिल जाती: अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी इस तरह चुनाव नहीं जीत सकते। उन्हें साल में तीन-चार महीने देश में रहने और फिर विदेश चले जाने के बजाय जनता के बीच रहकर काम करना होगा। उन्हें यहां रहकर लोगों की समस्याओं को समझना होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राजनीतिक अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। तेलंगाना के हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने राहुल को चुनौती दी कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी उसमें आएं और अपने मुद्दों पर खुलकर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि संविधान से जुड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन संसद के जरिए होता है, लेकिन राहुल संसद को चलने नहीं देते। कांग्रेस जानबूझकर हंगामा और अव्यवस्था पैदा करती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसी तरह वह खबरों में बनी रह सकती है। उन्होंने कहा कि अगर संसद ठीक से चलेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की धज्जियां उड़ा देंगे।
अमित शाह ने राहुल गांधी की ओर से आयोजित मॉक पार्लियामेंट पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले राहुल गांधी ने मॉक संसद आयोजित की थी। अगर राहुल उनसे सलाह लेते तो वह उन्हें बिना नेता प्रतिपक्ष बने ही उस नकली संसद में प्रधानमंत्री बनने का सुझाव देते। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी वास्तविक संसद में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। कम से कम मॉक पार्लियामेंट में राहुल पीएम बन जाते तो उनकी मां सोनिया के हृदय को शांति मिल जाती। शाह ने कहा कि राहुल गांधी इस तरह चुनाव नहीं जीत सकते। उन्हें साल में तीन-चार महीने देश में रहने और फिर विदेश चले जाने के बजाय जनता के बीच रहकर काम करना होगा। उन्हें लोगों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए मेहनत करनी होगी।
'एक-एक घुसपैठिए का नाम हटवाकर रहेंगे'
अमित शाह ने आगामी चुनावों को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में जीत हासिल की है। अब तेलंगाना में भी पार्टी की जीत तय है। राहुल गांधी जितनी चाहे मेहनत कर लें, बीजेपी मतदाता सूची से एक-एक घुसपैठिए का नाम हटवाकर रहेगी। शाह ने राहुल गांधी के उस आरोप पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने SIR के जरिए चुनाव जीतने की बात कही थी। गृह मंत्री ने कहा कि 2014 और 2019 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, जबकि उस समय एसआईआर नहीं हुआ था। मोदी को दोनों बार जनता के वोट मिले थे। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, दिल्ली में 30 साल बाद पार्टी की वापसी हुई और बिहार में भी उसे बड़ी सफलता मिली।
केंद्रीय गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस फर्जी मतदान के जरिए चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर दो वोट दर्ज हैं तो उनमें से एक को हटाया जाना चाहिए या नहीं? शाह ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि तीन करोड़ वोट ऐसे हैं, जिनसे जुड़े लोग वास्तव में मौजूद ही नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि ये वोट बांग्लादेशी घुसपैठियों के हैं। शाह ने कहा कि मतदाता सूची को साफ करना जरूरी है, ताकि चुनाव में केवल वास्तविक और पात्र मतदाता ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें