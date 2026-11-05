मोदी जी तो बाद में आएंगे, पहले इनसे करें चर्चा; राहुल गांधी के चैलेंज पर अमित शाह का पलटवार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की तरफ से दिए जा रही बहस की चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा संसद में स्पेशल सेशन बुलाने के लिए तैयार है। अगर राहुल सड़क पर बहस करना चाहते हैं, हरियाणा का कोई भी चौराहा चुन लें।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा नेता प्रतिक्ष राहुल गांधी के बहस वाले चैलेंज का जवाब दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी अगर बहस करना चाहते हैं, तो वह प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखें, भाजपा संसद का स्पेशल सेशन बुलाने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता संसद आएं और बहस करें। इतना ही नहीं राहुल गांधी द्वारा संसद से बाहर बहस की चुनौती पर भी शाह ने जवाब दिया कि अगर राहुल गांधी को सड़क पर ही बहस करना है, तो हरियाणा का कोई भी चौराहा चुन लें। वहां भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष चर्चा के लिए पहुंच जाएंगे।

हरियाणा के करनाल में पैदल यात्रा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते और न ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संसद में हंगामा करने को अपनी राजनीतिक कार्यशैली बना लिया है। अब सड़कों पर भीड़ जुटाकर अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है।बात को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, "मैं राहुल गांधी को सीधी चुनौती देता हूं। आप (राहुल गांधी) प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती देते हैं। सीधे तरीके से पीएम को पत्र लिखिए। हम स्पेशल सेशन लगाते हैं संसद में आइए और SIR पर बहस कीजिए।"

हरियाणा को कोई भी चौराहा चुन लें, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष बहस करेंगे- अमित शाह राहुल गांधी द्वारा किए जा रहे हमलों को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को तय करना चाहिए कि राष्ट्रीय समस्याओं और जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा संसद में होनी चाहिए या सड़कों पर। उन्होंने गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्हें सड़क पर चर्चा करने का इतना ही शौक है तो हरियाणा में किसी भी चौराहे का चयन कर लें। उन्होंने कहा, “ राहुल जी आपको इतना ही शौक है रोड पर चर्चा करने का, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप मोदी जी को कहते हैं कि बहस करने के लिए, मोदी जी छोड़ो बाद में आएंगे, मैं आपको कहता है कि हरियाणा को कोई भी चौराहा चुन लो, मेरे युवा मोर्चा का अध्यक्ष आपसे चर्चा करेगा।”