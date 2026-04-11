ममता बनर्जी बोलीं कि वोट डालने से रोकने वाले को झाड़ू दिखाएं, जनता उन्हें ही दिखा रहीः अमित मालवीय

बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान सियासी जंग तीखी हो गई है। वायरल वीडियो में मतदाता टीएमसी के खिलाफ अपना गुस्सा जताते दिख रहे हैं। मालवीय ने 2 वीडियो शेयर किए, जिनमें एक में ममता रैली में झाड़ू दिखाने की बात कह रही हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता ने पहले लोगों से अपील की थी कि जो लोग उन्हें वोट डालने से रोकें, उन्हें झाड़ू दिखाएं। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। जनता खुद झाड़ू उठाकर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों और नेताओं को वोट मांगने से रोक रही है। अमित मालवीय ने एक्स पर यह पोस्ट करते हुए लिखा कि ममता के अपने शब्द ही अब उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं।

बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान सियासी जंग तीखी हो गई है। वायरल वीडियो में मतदाता टीएमसी के खिलाफ अपना गुस्सा जताते दिख रहे हैं। मालवीय ने 2 वीडियो शेयर किए, जिनमें एक में ममता रैली में झाड़ू दिखाने की बात कह रही हैं और दूसरे में ग्रामीण लोग टीएमसी उम्मीदवार को झाड़ू दिखाकर गांव से भगा रहे हैं। अमित मालवीय की पोस्ट में साफ तौर पर कहा गया कि पश्चिम बंगाल की जनता ने झाड़ू उठा ली है और टीएमसी नेताओं को वोट मांगने आने पर भगा रही है। उन्होंने इसे भविष्यवाणी करार देते हुए लिखा कि किसी की बातें इतनी सटीक तरीके से उसी पर भारी पड़ना बहुत कम देखने को मिलता है।

ममता बनर्जी का बीजेपी पर पलटवार अमित मालवीय की यह पोस्ट वायरल हो गई है और बंगाल चुनाव में टीएमसी से सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बीच, ममता बनर्जी ने शनिवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केशियारी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाकर निर्वाचन आयोग की मदद से भवानीपुर सीट से उनकी उम्मीदवारी रद्द कराने की कोशिश की। लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं और आम जनता ने इस साजिश को नाकाम कर दिया।