नितिन नवीन की टीम में अमित मालवीय नहीं, BJP के नए सोशल मीडिया हेड दीपक म्हस्के बने

डिजिटल और सोशल मीडिया ऑपरेशन्स को नए सिरे से पुनर्गठित करते हुए पार्टी ने छत्तीसगढ़ के दीपक म्हस्के को नया राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किया है।

बीजेपी ने अमित मालवीय से सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ले ली है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में सोमवार को अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। संगठन के इस बड़े फेरबदल का सबसे हैरान करने वाला नाम अमित मालवीय का रहा, क्योंकि नए बदलाव में उनसे सोशल मीडिया की जिम्मेदारी छीन ली गई है।

डिजिटल और सोशल मीडिया ऑपरेशन्स को नए सिरे से पुनर्गठित करते हुए पार्टी ने छत्तीसगढ़ के दीपक म्हस्के को नया राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किया है। हालांकि, अमित मालवीय बीजेपी के नेशनल IT इंचार्ज रहेंगे।

डिजिटल टीम में बड़ा फेरबदल पार्टी ने आईटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरे ढांचे में बदलाव किया है। दीपक म्हस्के के नेतृत्व में चार अलग-अलग राज्यों के प्रमुख चेहरों को सोशल मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है:

महाराष्ट्र से प्रीति गांधी

दिल्ली से शिवानंद द्विवेदी

उत्तराखंड से आलोक भट्ट

हरियाणा से अरुण यादव इसके अलावा, अनिल बलूनी को राष्ट्रीय मीडिया संयोजक के पद पर बरकरार रखा गया है, जबकि आशीष अग्रवाल, प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव को सह-मीडिया संयोजक बनाया गया है।

कैसी है नितिन नबीन की नई टीम? पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा जारी सूची में अनुभव और युवा चेहरों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की गई है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष: नितिन नबीन

उपाध्यक्ष: वसुंधरा राजे, राम माधव, बैजयंत पांडा, स्मृति ईरानी

संगठन महासचिव: बी.एल. संतोष

कोषाध्यक्ष: पीयूष गोयल

13 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिनमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, डी. पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारती पवार और पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल प्रमुख हैं।

8 महासचिवों में विनोद तावड़े और सुनील बंसल ने अपना पद बरकरार रखा है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव, डॉ. सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया को नया महासचिव बनाया गया है।

वहीं बी.एल. संतोष राष्ट्रीय संगठन महासचिव बने रहेंगे, जबकि शिवप्रकाश और सौदान सिंह राष्ट्रीय सह-संगठन महासचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे।

नई टीम में के. सुरेंद्रन (केरल), के. कविता पाटीदार (MP), सांसद भोला सिंह, प्रदीप वर्मा, फांगनोन कोन्याक, अनिल एंटनी, डॉ. संदीप पाठक और मनोज तिग्गा सहित कई नए चेहरों को मौका दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं राज्यसभा सांसद तरुण चुघ को केंद्रीय कार्यालय प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है।