संदेश दृढ़, रचनात्मक और स्पष्ट रहे; बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम को अमित मालवीय का गुरुमंत्र

अमित मालवीय ने कहा कि सोशल मीडिया की कमान संभालने के 11 वर्षों के दौरान उन्हें भाजपा के कई समर्थकों से मिलने और बातचीत करने का अवसर मिला। उनके साथ हुई ये मुलाकातें और बातचीत हमेशा उनके लिए खास रहेंगी।

बीजेपी ने सोमवार को शिक्षाविद दीपक म्हस्के को पार्टी के सोशल मीडिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया। उन्होंने अमित मालवीय की जगह ली है, जो 11 वर्षों से भाजपा के सोशल मीडिया अभियान की कमान संभाल रहे थे। मालवीय ने उनकी जगह लेने वाले छत्तीसगढ़ के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर म्हस्के के साथ-साथ पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी बधाई दी। मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'उनकी नियुक्तियां ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुई हैं, जब पार्टी नयी ऊंचाइयों को छूने और अपने संदेश व संगठन को देश के हर कोने तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है।'

अमित मालवीय ने कहा, 'मैं विशेष रूप से दीपक म्हस्के जी को बधाई देना चाहता हूं, जो भाजपा के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख के रूप में मेरी जगह कार्यभार संभालेंगे। साथ ही, सह-संयोजक प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को भी मेरी शुभकामनाएं।' मालवीय ने कहा कि पिछले एक दशक के दौरान उन्हें इन सभी के साथ करीब से काम करने का अवसर मिला। मुझे विश्वास है कि नए नेतृत्व में भाजपा का डिजिटल संचार नई ऊंचायां हासिल करेगा। दृढ़ता, रचनात्मकता और स्पष्टता के साथ भारत के जन विमर्श को प्रभावित करता रहेगा।

यह परिवार हर मुश्किल दौर में एकजुट रहा: मालवीय अमित मालवीय पिछले एक दशक से अधिक समय से भाजपा की सोशल मीडिया रणनीति के केंद्र में रहे हैं। वह 2009 में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नामक मंच के जरिए चर्चा में आए थे और 2015 में उन्हें पार्टी के आईटी विभाग का प्रमुख बनाया गया था। उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया पर भाजपा के बड़े समर्थक आधार को बहुत-बहुत धन्यवाद। यह समुदाय प्रतिबद्धता, ऊर्जा और विचारों से भरपूर है। यह परिवार हर मुश्किल दौर में एकजुट रहा और भारत के जन विमर्श को नए रूप देने में अहम भूमिका निभाई। व्यक्तिगत रूप से और इस उद्देश्य के लिए आप मेरे लिए बेहद मजबूत सहारा रहे हैं।'