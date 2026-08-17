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संदेश दृढ़, रचनात्मक और स्पष्ट रहे; बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम को अमित मालवीय का गुरुमंत्र

By Niteesh Kumar
भाषा
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अमित मालवीय ने कहा कि सोशल मीडिया की कमान संभालने के 11 वर्षों के दौरान उन्हें भाजपा के कई समर्थकों से मिलने और बातचीत करने का अवसर मिला। उनके साथ हुई ये मुलाकातें और बातचीत हमेशा उनके लिए खास रहेंगी।

amit malviya congratulate Deepak Mhaskey taking over head of BJP Social Media Department
बीजेपी आईटी सेल के पूर्व प्रमुख अमित मालवीय।

बीजेपी ने सोमवार को शिक्षाविद दीपक म्हस्के को पार्टी के सोशल मीडिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया। उन्होंने अमित मालवीय की जगह ली है, जो 11 वर्षों से भाजपा के सोशल मीडिया अभियान की कमान संभाल रहे थे। मालवीय ने उनकी जगह लेने वाले छत्तीसगढ़ के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर म्हस्के के साथ-साथ पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी बधाई दी। मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'उनकी नियुक्तियां ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुई हैं, जब पार्टी नयी ऊंचाइयों को छूने और अपने संदेश व संगठन को देश के हर कोने तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है।'

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अमित मालवीय ने कहा, 'मैं विशेष रूप से दीपक म्हस्के जी को बधाई देना चाहता हूं, जो भाजपा के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख के रूप में मेरी जगह कार्यभार संभालेंगे। साथ ही, सह-संयोजक प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को भी मेरी शुभकामनाएं।' मालवीय ने कहा कि पिछले एक दशक के दौरान उन्हें इन सभी के साथ करीब से काम करने का अवसर मिला। मुझे विश्वास है कि नए नेतृत्व में भाजपा का डिजिटल संचार नई ऊंचायां हासिल करेगा। दृढ़ता, रचनात्मकता और स्पष्टता के साथ भारत के जन विमर्श को प्रभावित करता रहेगा।

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यह परिवार हर मुश्किल दौर में एकजुट रहा: मालवीय

अमित मालवीय पिछले एक दशक से अधिक समय से भाजपा की सोशल मीडिया रणनीति के केंद्र में रहे हैं। वह 2009 में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नामक मंच के जरिए चर्चा में आए थे और 2015 में उन्हें पार्टी के आईटी विभाग का प्रमुख बनाया गया था। उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया पर भाजपा के बड़े समर्थक आधार को बहुत-बहुत धन्यवाद। यह समुदाय प्रतिबद्धता, ऊर्जा और विचारों से भरपूर है। यह परिवार हर मुश्किल दौर में एकजुट रहा और भारत के जन विमर्श को नए रूप देने में अहम भूमिका निभाई। व्यक्तिगत रूप से और इस उद्देश्य के लिए आप मेरे लिए बेहद मजबूत सहारा रहे हैं।'

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अमित मालवीय ने अपने अनुभव को कैसा बताया

अमित मालवीय ने कहा कि सोशल मीडिया की कमान संभालने के 11 वर्षों के दौरान उन्हें भाजपा के कई समर्थकों से मिलने और बातचीत करने का अवसर मिला। उनके साथ हुई ये मुलाकातें और बातचीत हमेशा उनके लिए खास रहेंगी। मालवीय ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी आप पार्टी और मेरे उत्तराधिकारियों को इसी तरह लगातार अपना समर्थन देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के नेतृत्व में भारत और भी ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर है। इस यात्रा में आपके योगदान को याद रखा जाएगा और उसे गौरवपूर्ण शब्दों में लिखा जाएगा।'

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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