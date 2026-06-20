महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? केंद्र की कर दी तारीफ, बगावत की अटकलें

Mahua Moitra ने एक्स पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखे गए एक आधिकारिक पत्र की तस्वीर शेयर की है। इस पत्र में रक्षा मंत्री ने महुआ मोइत्रा द्वारा उठाए गए मुद्दे की सराहना की है।

Mahua Moitra TMC: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर मचे आंतरिक घमासान और बगावती सुरों के बीच पार्टी की फायरब्रांड नेता और सांसद महुआ मोइत्रा के एक ट्वीट ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। महुआ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखी एक चिट्ठी की तस्वीर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार की सराहना की है। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि ममता बनर्जी का साथ छोड़कर महुआ भी बागी नेताओं की लिस्ट में शामिल हो सकती हैं। आपको बता दें कि हाल के दिनों में उन्होंने टीएमसी के बागियों सत्तारूढ़ भाजपा को जमकर कोसा था।

महुआ मोइत्रा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखे गए एक आधिकारिक पत्र की तस्वीर शेयर की है। इस पत्र में रक्षा मंत्री ने महुआ मोइत्रा द्वारा उठाए गए मुद्दे की सराहना की है। महुआ मोइत्रा ने लिखा, ''राजनाथ सिंह जी, सशस्त्र बलों की विकलांगता पेंशन पर इनकम टैक्स छूट जारी रखने के प्रति आपकी सहानुभूति के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी वैसी ही सहानुभूति दिखाएंगे और इस आपत्तिजनक प्रस्ताव को कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। जय हिंद।''

राजनाथ सिंह की चिट्ठी में क्या? महुआ मोइत्रा के नाम की इस चिट्ठी में राजनाथ सिंह लिखते हैं, 'कृपया लोकसभा में नियम 377 के तहत आपके द्वारा उठाए गए उस मामले पर ध्यान दें, जिसमें सेवा के दौरान घायल हुए लेकिन रिटायरमेंट तक ड्यूटी जारी रखने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों की विकलांगता पेंशन पर इनकम टैक्स छूट हटाने के फैसले की समीक्षा करने की बात कही गई थी।''

राजनाथ सिंह आगे लिखते हैं, 'इस मामले की जांच की गई है। जानकारी मिली है कि रक्षा बलों के कर्मियों को दी जाने वाली विकलांगता पेंशन पर इनकम टैक्स छूट का मामला वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस मुद्दे पर जताई गई चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त अधिनियम 2026 के नोट 12 में कहा गया है कि अधिसूचित संशोधन उस तारीख से या उसके बाद लागू होंगे, जिसे केंद्र सरकार इस संबंध में अधिसूचित करेगी। ऐसी अधिसूचना जारी होने तक भारतीय सशस्त्र बलों के विकलांग अधिकारियों की पूरी विकलांगता पेंशन यानी विकलांगता वाला हिस्सा और सेवा वाला हिस्सा इनकम टैक्स से मुक्त रहेगी।'

क्या टीएमसी छोड़ेंगी महुआ? उनके इस बयान को पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर चल रही अंदरूनी कलह से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसे में महुआ मोइत्रा का यह ट्वीट राजनीतिक पंडितों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वे भी बगावती रुख अख्तियार करने वाले नेताओं की कतार में शामिल हो रही हैं? एक तरफ ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर लगातार सौतेले व्यवहार और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही हैं, वहीं अब केंद्र की अचानक तारीफ करने लगी हैं।