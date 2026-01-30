Hindustan Hindi News
मां तुझे सलाम और जय हो, विवादों के बीच बीटिंग रिट्रीट में चले एआर रहमान के देशभक्ति गाने

मां तुझे सलाम और जय हो, विवादों के बीच बीटिंग रिट्रीट में चले एआर रहमान के देशभक्ति गाने

संक्षेप:

विजय चौक पर आयोजित समारोह का मुख्य विषय ‘वंदे मातरम’ की 150 वर्षगांठ थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की, जो बिगुल की ध्वनि के साथ एक पारंपरिक बग्गी में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं।

Jan 30, 2026 06:25 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
बीटिंग रिट्रीट समारोह गुरुवार को संपन्न हो गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाकारों की जमकर तारीफ भी की। खास बात है कि समारोह में विवादों में फंसे ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान के गाने भी सुनाई दिए। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उनके बयानों को लेकर जमकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसपर मनोरंजन जगत से लेकर राजनीति तक कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी।

क्या था विवाद

ऑस्कर विजेता संगीतकार रहमान ने हाल ही में एक साक्षात्कार में दावा किया था कि पिछले आठ वर्षों में हिंदी फिल्म उद्योग में उन्हें काम के कम अवसर मिले हैं। उन्होंने इशारा किया था कि 'सांप्रदायिक' एक कारण हो सकती है। रहमान ने बाद में 18 जनवरी को सोशल मीडिया पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों को गलत समझा गया और उनका इरादा कभी भी किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था।

कौन से गाने चले

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, समारोह के दौरान रहमान के जो गीत सुनाई दिए, उनमें 'जय हो', 'भारत हमको जान से प्यारा है' और 'मां तुझे सलाम' शामिल हैं। एक ओर जहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड ने जय हो गीत पर प्रस्तुति दी। वहीं, भारतीय नौसेना का बैंड ने भारत हमको जान से प्यारा गीत प्रस्तुत किया।

समारोह के बारे में जानें

विजय चौक पर आयोजित समारोह का मुख्य विषय ‘वंदे मातरम’ की 150 वर्षगांठ थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की, जो बिगुल की ध्वनि के साथ एक पारंपरिक बग्गी में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं। भारतीय वायु सेना, नौसेना, सेना और अर्धसैनिक बलों के बैंड ने राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ‘कदम कदम बढ़ाए जा’, ‘विजय भारत’, ‘बहादुर योद्धा’, ‘झेलम’, ‘जय हो’, ‘वीर सिपाही’ और 'वंदे मातरम' सहित कई मनमोहक धुनें बजाईं।

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस)जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस दौरान पिछले साल आईसीसी वनडे विश्व कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत का प्रतीकात्मक रूप से अभिनंदन भी किया गया।

