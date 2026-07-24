CJP प्रोटेस्ट के बीच थलपति विजय के मंत्री ने भी केंद्र सरकार को घेरा, बोले- इतनी जिद क्यों?
दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच थलपति विजय के मंत्री ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आखिर मेडीकल परीक्षा अपने हाथ में रखने को लेकर इतनी जिद पर क्यों अड़ी है। लाखों अभ्यार्थी पेपर देते हैं। इसलिए लीक जैसी घटनाएं होती हैं।
NEET पेपर लीक का मामला केंद्र सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं अभी भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। सरकार भी इस मुद्दे को अपने स्तर से सुलझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस ऊहापोह वाली स्थिति में तमिलनाडु सरकार के मंत्री के. जी. अरुणराजू ने राज्य की पुरानी मांग को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार को नीट को रद्द कर देना चाहिए। मेडीकल शिक्षा को केंद्र के हाथ में देने के बजाय राज्य सरकारों को सौंप देना चाहिए।
न्यूज 18 से बात करते हुए थलपति विजय सरकार में स्वास्थ्य, मेडीकल एजुकेशन और परिवार कल्याण विभाग संभालने वाले केजी अरुणराजू ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने दिल्ली में चल रहे आंदोलन को लेकर कहा कि तमिलनाडु पहले भी इस सिस्टम का विरोध करता रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरे देश में लाखों बच्चे नीट टेस्ट देते हैं। ऐसे में इन छात्रों के लिए एक साथ पेपर आयोजित करवा पाना आसान नहीं होता है।
उन्होंने कहा, "भारत एक विशाल देश है। राज्यों का एक समूह है। ऐसे में बड़े स्तर पर किसी भी पेपर का आयोजन करवाना आसान नहीं होता है। इन्हीं मुश्किलों की वजह से पेपर लीक हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी परेशानी के बाद भी आखिर केंद्रीय स्तर से इस पेपर को करवाने की ऐसी जिद क्यों? केंद्र सरकार को इसे राज्यों के स्तर पर छोड़ देना चाहिए।"
नीट का पहले से विरोध करता रहा है तमिलनाडु
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है कि तमिलनाडु के किसी मंत्री की तरफ से नीट का विरोध किया गया है। तमिलनाडु में सरकार चाहे किसी की भी रहे लेकिन नीट को लेकर हमेशा से ही विरोध देखने को मिलता है। स्टालिन सरकार के समय भी राज्य लगातार नीट से अलग खुद का मेडीकल एंट्रेंस टेस्ट करवाने की जिद किए हुए था। चूंकि संविधान के मुताबिक शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है इसलिए इस पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इसलिए तमिलनाडु का विरोध केवल विरोध बनकर ही रह गया है।
स्टालिन के घोर विरोधी थलपति विजय ने इस मुद्दे पर अपनाया था एक रुख
तमिलनाडु में डीएमके की स्टालिन सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद सत्ता में आए थलपति विजय ने इस मुद्दे पर स्टालिन का समर्थन किया है। सरकार बनने के बाद नीति आयोग की पहली ही बैठक में उन्होंने पीएम मोदी के सामने नीट के मुद्दे को आगे किया था। उन्होंने तमिलनाडु की पुरानी सरकारों की मांगों को फिर से दोहराते हुए कहा था कि नीट पेपर लीक से लोग परेशान है।
इसके अलावा 22 जुलाई को जब विपक्षी नेताओं को छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करने की वजह से हिरासत में लिया गया, तो उस वक्त भी विजय ने इसकी आलोचना की थी। विजय ने तर्क दिया था कि नीट जैसी केंद्रीय स्तर की परीक्षाओं में आने वाली समस्याओं का हल यही है कि इन्हें राज्यों को सौंप दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर यह विषय समवर्ती सूची से हटकर राज्य सूची में चला जाता है, तो फिर इसमें लीक होने की संभावना बेहद कम हो जाएगी।
गौरतलब है कि दक्षिण भारत में हमेशा से इस बात को लेकर चर्चा तेज रही है कि उत्तर भारत के मेडीकल कॉलेजों के मुकाबले दक्षिण के कॉलेज ज्यादा बेहतर हैं। ऐसे में इन सीटों के लिए छात्रों को सभी से प्रतियोगिता करनी होती है। इसलिए विजय की पूर्ववर्ती स्टालिन सरकार स्थानीय बोर्ड परीक्षा अंकों के आधार पर मेडीकल कॉलेजों में भर्ती करवाने के पक्ष में हैं। वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से तर्क दिया जाता है कि एक देश में सभी लोगों के लिए मेडीकल परीक्षा एक जैसी ही होगी। कुछ समय पहले तक देश में हर राज्य अपने अपने स्तर पर भर्ती परीक्षा आयोजित करवाता था, लेकिन उसमें भी पेपर लीक और भ्रष्टाचार के बढ़े मामले सामने आते थे। इसलिए सरकार ने इन सभी को एक करके नीट बना दिया था।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें