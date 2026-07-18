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कांग्रेस में अनदेखी के बीच PM मोदी से मिले मनीष तिवारी, अटकलों पर शायराना अंदाज में दिया जवाब

By Himanshu Jha
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मनीष तिवारी ने हाल ही में 17 जुलाई 2026 को चंडीगढ़ और उनके पूर्व संसदीय क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह का जिक्र किया।

कांग्रेस में अनदेखी के बीच PM मोदी से मिले मनीष तिवारी, अटकलों पर शायराना अंदाज में दिया जवाब

पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नेता और सांसद मनीष तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंडीगढ़ रैली के दौरान उनके साथ मंच पर दिखे थे। समय-समय पर कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले मनीष तिवारी को लेकर कयासों का बाजार गरमा गया है। हालांकि, उन्होंने खुद इस मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने एक्स पर साफ शब्दों में कहा कि वे विकास के मुद्दों को हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर रखते हैं। यही वजह है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं।

मनीष तिवारी ने एक्स पर लिखा कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 45 वर्षों में उन्होंने राजनीति को व्यवस्थित रूप से टूटते हुए देखा है। उन्होंने कहा, "आज की राजनीति तेजी से जहरीली और संक्षारक हो गई है, जहां राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को अब जानी दुश्मन माना जाने लगा है। दिल्ली आज इस टूटी हुई राजनीति का प्रतीक बन चुकी है।"

मनीष तिवारी ने हाल ही में 17 जुलाई 2026 को चंडीगढ़ और उनके पूर्व संसदीय क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे इस कार्यक्रम में इसलिए उपस्थित थे क्योंकि ये परियोजनाएं उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगी जिनकी सेवा के लिए उन्हें चुना गया है। इससे पहले 24 अगस्त 2022 को भी जब पीएम मोदी ने न्यू चंडीगढ़ में डॉ. होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया था, तब भी bu वहां मौजूद थे। उन्होंने इसे पूरे क्षेत्र के कैंसर मरीजों के लिए एक लाइफलाइन बताया।

मैं पुराने विचारों का इंसान हूं: मनीष तिवारी

अपनी उपस्थिति पर उठने वाले राजनीतिक सवालों का जवाब देते हुए तिवारी ने दृढ़ता से कहा, "मैं अभी भी थोड़ा ओल्ड स्कूल का हूं, जो बुनियादी शिष्टाचार, प्रोटोकॉल के सिद्धांतों और दलगत राजनीति से ऊपर विकास के प्राथमिकताओं में विश्वास रखता है। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, इससे परे मैं ऐसा ही हूं!"

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चंडीगढ़ में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे तो स्टेज पर कई भाजपा नेताओं के अलावा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी मौजूद थी। इसके बाद अटकलें तेज हो गईं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे वीडियो में पीएम मोदी चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के साथ काफी देर तक कुछ बातें करते दिखते हैं। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी नजर आ रहे थे। मनीष तिवारी हंस-हंस कर अपनी बात रख रहे थे। पीएम मोदी भी इसी अंदाज में बात कर रहे थे।

मनीष तिवारी कांग्रेस के उन गिने-चुने नेताओं में से हैं जो विपक्ष में रहते हुए भी राष्ट्रीय मुद्दों और विकासात्मक परियोजनाओं पर एक संतुलित और कूटनीतिक रुख अपनाते हैं। हाल ही में पंजाब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि उनसे पूछा तक नहीं गया।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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