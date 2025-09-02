सोनिया गांधी के बाद अब पवन खेड़ा, 'वोट चोरी' पर भाजपा ने घेरा; कांग्रेस पर अब क्या आरोप?

अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि अब चुनाव आयोग को यह जाँच करनी है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के पास दो मतदाता पहचान पत्र कैसे आए, और क्या उन्होंने कई बार मतदान किया है, जो चुनावी कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।

कथित वोट चोरी पर नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा संसद से सड़क तक मचाए जा रहे हो हल्ला और हंगामे के बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस परिवार का नजदीकी बने रहने में कभी भी पीछे नहीं रहने वाले पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा के पास दिल्ली में दो वोटर आईडी कार्ड हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि पवन खेड़ा के पास दो सक्रिय मतदाता पहचान पत्र हैं, जो जंगपुरा और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों में हैं। ये क्रमशः पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा सीटों के अंतर्गत आते हैं।

उन्होंने लिखा है कि अब चुनाव आयोग को यह जाँच करनी है कि पवन खेड़ा के पास दो मतदाता पहचान पत्र कैसे आए और क्या उन्होंने कई बार मतदान किए हैं, जो चुनावी कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। अमित मालवीय ने खेड़ा पर हमला बोलते हुए कहा है कि एक से ज़्यादा वोटर कार्ड रखने का अपराध ही काफ़ी नहीं है,जो वह बिहार में मतदाताओं को गुमराह करने, मतभेद पैदा करने और भारत की मज़बूत चुनावी प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।

अमित मालवीय ने क्या लिखा? अमित मालवीय ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा है। उसमें उन्होंने कहा,"राहुल गांधी ज़ोर-ज़ोर से "वोट चोर" चिल्ला रहे हैं लेकिन जिस तरह वह यह बताना भूल गए कि उनकी माँ सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक बनने से पहले ही भारत की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया था, उसी तरह अब यह भी सामने आया है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा,जो गांधी परिवार से अपनी नज़दीकी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, के पास दो सक्रिय मतदाता पहचान पत्र (जंगपुरा और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों में, जो क्रमशः पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा सीटों के अंतर्गत आते हैं) हैं।

पवन खेड़ा के दो वोटर आईडी कार्ड की डिटेल भी दी उन्होंने आगे लिखा, "अब चुनाव आयोग को यह जाँच करनी है कि पवन खेड़ा के पास दो सक्रिय मतदाता पहचान पत्र कैसे आए, और क्या उन्होंने कई बार मतदान किया है, जो चुनावी कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।" उन्होंने अपने पोस्ट में पवन खेड़ा के दो वोटर आईडी कार्ड की डिटेल भी साझा की है। उसके मुताबिक, पहले EPIC की संख्या XHC1992338 है, जो जंगपुरा विधानसभा के तहत भाग संख्या-28, क्रंम संख्या-929 पर अंकित है।

मालवीय ने पवन खेड़ा का फोटो लगा मतदाता सूची में नाम का स्क्रीन शॉट भी साझा किया है, जिसमें उनके पिता का नाम एच एल खेड़ा दर्ज है। यह मतदाता विवरण निज़ामुद्दीन पूर्व भाग में अंकित है। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे EPIC की भी डिटेल साझा की है, जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले काका नगर क्षेत्र का है। इस EPIC की संख्या- SJE0755967 है, जो नई दिल्ली विधानसभा के तहत भाग संख्या-78, क्रंम संख्या-820 पर अंकित है।