Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

TMC संकट के बीच शुभेंदु अधिकारी के सामने आ गईं ममता बनर्जी की भाभी, कैसा था रिएक्शन

Nisarg Dixit भाषा, कोलकाता
Follow us on Google News
share

केएमसी (KMC) के कार्यक्रम में माला रॉय भी मौजूद थीं। वह पहले इस निकाय की अध्यक्ष रह चुकी हैं और फिलहाल कोलकाता दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद हैं। खास बात यह है कि वह उन सांसदों में शामिल हैं जो एनडीए (NDA) का समर्थन कर रहे हैं।

TMC संकट के बीच शुभेंदु अधिकारी के सामने आ गईं ममता बनर्जी की भाभी, कैसा था रिएक्शन

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कई पूर्व सांसद सोमवार को कोलकाता नगर निगम (KMC) में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद शुभेंदु अधिकारी के पहले आधिकारिक दौरे के दौरान आयोजित किया गया था। खास बात है कि इस दौरान कजरी बनर्जी ने सीएम अधिकारी का स्वागत मुस्कुराते हुए किया।

यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के भीतर हुई बगावत के बीच सामने आया है, जिसमें पार्टी के लगभग 20 सांसदों ने पार्टी से अलग होकर 'नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) नामक दल में विलय करने और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले NDA को समर्थन करने की घोषणा की है।

ये नेता भी रहे शामिल

केएमसी के कार्यक्रम में मौजूद लोगों में माला रॉय भी शामिल थीं, जो निकाय की पूर्व अध्यक्ष और कोलकाता दक्षिण से तृणमूल सांसद हैं। वह राजग का समर्थन करने वाले सांसदों में से हैं। तृणमूल विधायक और कोलकाता के पूर्व महापौर फरहाद हकीम भी वहां मौजूद थे। हकीम के इस्तीफे के कारण ही तृणमूल नीत बोर्ड भंग हो गया था।

ये भी पढ़ें:अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंकने दिल्ली से कोलकाता पहुंची महिला, बोली- अफसोस है…

महापौर पद से हकीम के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद नौ जून को राज्य सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के नियंत्रण वाले बोर्ड को भंग कर दिया और एक प्रशासक नियुक्त किया। सरकारी आदेश में यह तय किया गया कि सभी पार्षद, महापौर की परिषद के सदस्य, समिति के सदस्य और अध्यक्ष, कोलकाता नगर निगम अधिनियम-1980 के प्रावधानों के अनुसार अपने पद छोड़ देंगे।

अधिकारी के साथ मंच पर बैठे ये नेता

शुभेंदु के साथ मंच पर रॉय, हकीम और तृणमूल नियंत्रित पिछली बोर्ड से जुड़े कई नेता मौजूद थे। वहीं भाजपा के पूर्व पार्षद सभागार में दूसरी तरफ बैठे थे। केएमसी के वार्ड संख्या 73 की पूर्व पार्षद और ममता बनर्जी के परिवार की सदस्य कजरी बनर्जी ने कहा कि उन्हें नागरिक मुद्दों और विकास योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

ये भी पढ़ें:ऐक्शन में शुभेंदु सरकार, कोलकाता एयरपोर्ट से हटाई जाएगी मस्जिद; रनवे के थी पास

मुलाकात पर क्या बोलीं

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'पार्षद के तौर पर हमारा जो भी थोड़ा-बहुत कार्यकाल बचा है, उसके लिए हमें बुलाया गया है ताकि विकास कार्य सुचारू रूप से जारी रह सकें। यह अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सदस्यों को भी आमंत्रित किया है।'

अभिषेक बनर्जी के मुद्दे पर दिया यह जवाब

केंद्रीय एजेंसियों द्वारा तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को बार-बार समन भेजे जाने के बारे में पूछे जाने पर कजरी बनर्जी ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कजरी बनर्जी के अलावा, पूर्व पार्षद देबाशीष कुमार, अनन्या बनर्जी, जुई विश्वास और असीम बोस भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने रेखांकित किया कि उनकी भागीदारी का मकसद नागरिक सेवाओं में निरंतरता बनाए रखना था, न कि किसी राजनीतिक बदलाव का संकेत देना।

ये भी पढ़ें:मोदी सरकार में मंत्री बनेंगें ममता के खास नेता, कैबिनेट फेरबदल में मिलेगा मौका?

रॉय की मौजूदगी ने भी इस कार्यक्रम के राजनीतिक महत्व को बढ़ा दिया। कोलकाता में तृणमूल की वरिष्ठ नेता और केएमसी की पूर्व अध्यक्ष रॉय, अब उन बागी सांसदों के समूह का हिस्सा हैं, जिन्होंने राजग का समर्थन करने का फैसला किया है। इस फैसले की वजह से पार्टी के इतिहास में संसद के भीतर सबसे बड़ी फूट पड़ी है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
TMC West Bengal News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।