Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

निहंगों ने कब्जा नहीं किया, गुरुद्वारे में तनाव के बीच पुलिस का बड़ा दावा; VIDEO

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, रुद्रप्रयाग
Follow us on Google News
share

रुद्रप्रयाग गुरुद्वारे की छत पर निहंग चार दिन से डटे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन उन्हें मनाने पर लगा है। इस बीच उत्तराखंड पुलिस ने बड़ा दावा किया है कि गुरुद्वारे पर कब्जे की जानकारी भ्रामक है।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित नगरासू गुरुद्वारे पर निहंग चार दिन से डटे हुए हैं और पुलिस-प्रशासन उन्हें मनाने के प्रयास में जुटा है। ताजा घटनाक्रम के अनुसार, बीते शनिवार को सात से आठ निहंग गुरुद्वारे की छत पर थे। अब बताया जा रहा है कि चार निहंग ही छत पर मौजूद हैं और बाकी नीचे आ चुके हैं। इस बीच उत्तराखंड पुलिस ने बड़ा दावा भी किया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि निहंगों ने गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया है। जबकि निहंग अपनी मांगों को लेकर गुरुद्वारे की छत पर हैं और नीचे गुरुद्वारा में कार्य यथावत जारी हैं। निहंगों ने छत पर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। इस वजह से बातचीत करने में दिक्कत आ रही है।

मंगलवार को ताजा घटनाक्रम भी सामने आया। रुद्रप्रयाग में हमारे संवाददाता बद्री नौटियाल ने पुलिस के हवाले से बताया कि जल्द मामले को सुलझा लिया जाएगा। पुलिस और प्रशासन लगातार मौके पर नजर बनाए हुए है। आज दोपहर के वक्त कुछ निहंग सिख गुरुद्वारा पहुंचे हैं। वो उन निहंगों से बातचीत करने के लिए आए हैं, जो गुरुद्वारे की छत पर चढ़े हुए हैं। उन्होंने संवाददातों से ज्यादा बात नहीं की लेकिन, इतना जरूर कहा कि वे उत्तराखंड में शांति चाहते हैं और गुरुद्वारे में मौजूद निहंग श्रद्धालुओं से बातचीत के लिए आए हैं। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही मामले का समाधान किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:निहंगों ने भोजन के बहाने की पत्थरबाजी, पुलिस ने एक दबोचा; 4 गुरुद्वारे में डटे

सोमवार को दो बार पथराव किया

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, निहंगों ने सोमवार को गुरुद्वारे की छत से दो बार पथराव किया। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पहली घटना तब हुई जब दोपहर को खाने के वक्त ध्यान भटकाने के लिए निहंगों ने पथराव किया था। इस बीच दो निहंग भोजन लेने गुरुद्वारे के भीतर गए। इस दौरान पहले से मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने एक को दबोच लिया। दूसरी घटना सोमवार देर रात को तब हुई जब स्थानीय लोगों और निहंगों के बीच बहस हो गई थी। हालांकि इस घटना में भी कोई घायल नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें:निहंगों ने गुरुद्वारे पर कब्जा क्यों किया? 6 दिन पहले हुआ था तलवारबाजी कांड

पुलिस का दावा- कब्जे की बात गलत

उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग पुलिस ने दावा किया है कि गुरुद्वारे पर कब्जे की बात गलत है। पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर का कहना है है कि निहंग अपनी मांगों को लेकर गुरुद्वारे की छत पर शनिवार से डटे हुए हैं। उन्होंने गुरुद्वारा पर कब्जा नहीं किया है। हालांकि छत का दरवाजा उन्होंने लॉक किया है, इससे पुलिस और प्रशासन की टीम को उनसे बात करने में परेशानी हो रही है।

ये भी पढ़ें:नशा, जबरन कब्जा और बंधक बनाया; निहंगों पर गुरुद्वारा प्रबंधक के कई गंभीर आरोप

निहंगों की तीन डिमांड

गुरुद्वारे की छत पर चढ़े निहंगों की पुलिस-प्रशासन से तीन मांगे हैं। इसमें प्रमुख रूप से कर्णप्रयाग में बीते 16 जून को तलवारबाजी की घटना में गिरफ्तार अपने साथियों की अरेस्टिंग से नाराज हैं। वे अपने चार साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी मांग कर्णप्रयाग की घटना में स्थानीय लोगों पर भी मुकदमे की मांग है। निहंगों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में एकतरफा कार्रवाई की। सोमवार को पुलिस ने कर्णप्रयाग प्रकरण पर क्रॉस मुकदमा दर्ज कर लिया है। निहंगों की तीसरी मांग उनकी सुरक्षा है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Uttarakhand Police
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।