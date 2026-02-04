Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsAmid Tension among EC and Mamata Banerjee government Election Commission calls 25 IAS IPS Officer Delhi Know why
तकरार के बीच EC से बंगाल सरकार को झटका, 25 IAS-IPS अफसरों को बुलाया दिल्ली; क्या वजह?

संक्षेप:

SIR पर तनातनी के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि 25 IAS-IPS अधिकारियों को पांच और छह फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित ब्रीफिंग सत्र में भाग लेने का निर्देश दिया गया है।

Feb 04, 2026 10:07 pm ISTPramod Praveen पीटीआई, नई दिल्ली/कोलकाता
विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) पर पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग (EC) में जारी तीखी तकरार के बीच निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को एक और झटका दिया है। EC ने राज्य सरकार के छूट के अनुरोध को खारिज करते हुए 25 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रशिक्षण में भाग होने का निर्देश दिया है। इन अधिकारियों की सूची में गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा का नाम भी शामिल है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों को पांच और छह फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित ब्रीफिंग सत्र में भाग लेने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी भी भ्रम से बचने के लिए सभी संबंधित पक्षों को तत्काल इस फैसले की जानकारी दी जाए। सूत्र ने कहा, “आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण में भाग लेना होगा।”

राज्य सरकार ने क्या कहा था?

पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर राज्य प्रशासन और निर्वाचन आयोग में बढ़ती तनातनी के बीच यह आदेश आया है। राज्य ने कहा था कि शीर्ष अधिकारियों को राज्य से बाहर भेजे जाने से कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो सकता है। राज्य ने वैकल्पिक नाम पेश करते हुए इन 25 अधिकारियों में से 17 को छूट देने की मांग की थी। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अनुरोध ठुकरा दिया और कहा कि अधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम के तहत सत्रों में भाग लेना ही होगा।

SC में भी ममता खूब बरसीं

दूसरी तरफ, ममता बनर्जी ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में SIR के खिलाफ याचिका पर स्वयं अपनी दलीलों को रखा और निर्वाचन आयोग पर राज्य को कथित तौर पर बेवजह निशाना बनाने और वहां के नागरिकों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने न्यायालय से ''लोकतंत्र को बचाने'' और निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के निष्पक्ष एसआईआर को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने दावा किया कि जारी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा कई जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया है।उन्होंने एक बार निर्वाचन आयोग को ''व्हाट्सएप आयोग'' कहा था, जो स्पष्ट रूप से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारियों को व्हाट्सएप पर कथित रूप से भेजे जा रहे निर्देशों की ओर इशारा था।

भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Mamata Banerjee West Bengal Election Commission Of India अन्य..
