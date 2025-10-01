Amid Tariff war PM Narendra Modi Donald Trump meet likely in Malaysia ASIAN Summit in November PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जल्द हो सकती है मुलाकात, टैरिफ वॉर के बाद पहली बैठक संभव, India News in Hindi - Hindustan
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। हालांकि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत दोबारा शुरू हो गई है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 04:42 PM
PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जल्द हो सकती है मुलाकात, टैरिफ वॉर के बाद पहली बैठक संभव

टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द ही मुलाकात हो सकती है। दोनों नेता मलेशिया में इसी महीने आयोजित ASIAN शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं, जहां पीएम मोदी और ट्रंप के बीच एक बैठक संभव है। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर तक मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित होगा।

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 26-27 अक्टूबर को आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया की यात्रा पर करने वाले हैं। वहीं मलेशिया ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्यौता भेजा दिया है। अगर ट्रंप इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरी झंडी दिखाते हैं, तो यहां उनकी PM के साथ मुलाकात संभव हो सकती है।

इससे पहले अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया है, जिस कारण दोनों रिश्ते प्रभावित भी प्रभावित हुए। ऐसे में यह मुलाकात बेहद अहम साबित हो सकती है। भारत पर 50 फीसदी अमेरिकी टैरिफ लगाए जाने के बाद यह पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप पहली बार आमने-सामने होंगे।

