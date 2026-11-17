राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भय, क्रोध और नफरत ने भाजपा और आरएसएस के समर्थकों के दिलों में एक ऐसा जाल बुन दिया है, जो उन्हें प्रेम का अनुभव करने और उसे व्यक्त करने से रोकता है।

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के समर्थकों के मन में भय, क्रोध और नफरत ने ऐसा जाल बुन दिया है, जो उन्हें प्रेम का अनुभव करने और उसे व्यक्त करने से रोकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक 'सच्चे हिंदू' के तौर पर उनका कर्तव्य है कि वह इन लोगों को इस जाल से मुक्त करें, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रेम और अपनेपन की सुंदरता तथा आनंद का अनुभव कर सकें।

कांग्रेस नेता ने अपनी मां सोनिया गांधी के पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान की गई अपनी कुछ टिप्पणियों की सत्तापक्ष के समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया में की जा रही आलोचनाओं के बाद यह बयान दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर अपनी पोस्ट के साथ भगवान शिव और माता पार्वती के उमा-महेश्वर स्वरूप को दर्शाती एक तस्वीर भी साझा की है।

राहुल ने अपने पोस्ट में क्या लिखा? राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, ''भय, क्रोध और नफरत ने भाजपा और आरएसएस के समर्थकों के दिलों में एक ऐसा जाल बुन दिया है, जो उन्हें प्रेम का अनुभव करने और उसे व्यक्त करने से रोकता है।'' उन्होंने आगे लिखा, ''एक सच्चे हिंदू के तौर पर मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें इस जाल से मुक्त करूं, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रेम और अपनेपन की अद्भुत सुंदरता और आनंद का अनुभव कर सकें।'' कांग्रेस नेता ने पोस्ट के अंत में 'सत्यम शिवम सुंदरम' भी लिखा।

पापा की गोद में मम्मा बैठती थीं दरअसल, राहुल गांधी ने एक दिन पहले नई दिल्ली में अपनी मां सोनिया गांधी की पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के औपचारिक विमोचन समारोह में अपने पिता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी के बीच प्रेम का उल्लेख करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने परिवार में यह देखा था कि 'हर बार खाना खाते समय पापा की गोद में मम्मा बैठती थीं। मुझे लगता था कि यह सामान्य बात है। राहुल ने अपने माता-पिता के प्रेम का किस्सा सुनाते हुए कहा था कि बचपन में दोपहर और रात के भोजन के समय अक्सर उनके पिता राजीव गांधी की गोद में बैठकर ही उनकी मां सोनिया गांधी खाना खाती थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह सामान्य लगता था और वह दोस्तों के घर जाकर पूछते थे कि उनकी मां उनके पापा की गोद में क्यों नहीं बैठती हैं?

भड़के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा राहुल के इस बयान की असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने भी आलोचना की थी और मजाक उड़ाया था। हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा था, 'सॉरी मैडम, आपके जीवन के इतने खास मौके पर भी वह आपको शर्मिंदा होने से नहीं रोक पाए। देश को यह बहुत पहले ही समझ आ गया था। उम्मीद है अब आपको भी दिख जाएगा। यह प्रोडक्ट लॉन्च और री-लॉन्च के बात से काफी आगे बढ़ चुका है।' राहुल गांधी के नए पोस्ट पर भी हिमंत बिस्वा सरमा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।