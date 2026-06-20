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उद्धव का हाल शोले के असरानी जैसा; एकनाथ शिंदे ने खुद को बताया शेर, कुत्ते से किसकी तुलना?

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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एकनाथ शिंदे ने साफ किया कि बालासाहेब ठाकरे के असली वारिस उनके शिवसैनिक हैं। उत्तराधिकार खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि विचारधारा से तय होता है। शिवसेना कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह करोड़ों लोगों की विचारधारा है।

उद्धव का हाल शोले के असरानी जैसा; एकनाथ शिंदे ने खुद को बताया शेर, कुत्ते से किसकी तुलना?

Shiv Sena Crisis: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक-दूसरे पर जमकर सियासी तीर चलाए। एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे ने खुद को शेर-बाघ बताते हुए विरोधियों को शोले के असरानी जैसा करार दिया और कहा कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ, भावुक नजर आए उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों के सामने पद छोड़ने तक की पेशकश कर दी। साथ ही चेतावनी दी कि वे शिवसेना को चोरों और गद्दारों के हाथों में नहीं जाने देंगे।

यह नया टकराव शिवसेना (UBT) के भीतर गहराए एक और संकट के बीच हुआ है। खबरें हैं कि उद्धव गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद पाला बदलकर शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। सांसदों का यह संभावित कदम 2022 में हुई उस ऐतिहासिक बगावत की याद दिलाता है, जिसने महाराष्ट्र की सत्ता पलट दी थी और जिसके बाद चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए 'तीर-कमान' का प्रतीक चिन्ह सौंप दिया था।

"वसीयत से नहीं, विचारों से तय होता है उत्तराधिकार"

मुंबई में अपने गुट के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद को बालासाहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत का असली हकदार बताया। विरोधियों पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा, "यह तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी आनी बाकी है। आज आपके सामने एक बाघ खड़ा है। कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं, वे कल और परसों भी भौंकते रहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि कुत्ते झुंड में भौंकते हैं, लेकिन शेर अकेला आता है। कुत्ते भौंकते रहते हैं और बाघ शिकार करता है, बाघ दहाड़ता है। यही असली शिवसेना है और आज यह शिवसेना महाराष्ट्र में मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है।"

बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए शिंदे ने पूछा कि आखिर नेता और कार्यकर्ता उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा, "कुछ लोग हर दिन कहते रहते हैं कि अगर कोई जाना चाहता है, तो खुशी-खुशी चला जाए। ठीक है, उन्हें जाने दो। लेकिन अब तो हर कोई छोड़कर जा रहा है। आखिर वे क्यों जा रहे हैं? थोड़ा आत्मपरीक्षण और आत्ममंथन तो करो।"

शोले के असरानी से की तुलना

शिंदे ने फिल्म 'शोले' के मशहूर डायलॉग का जिक्र करते हुए कहा, "आपको फिल्म 'शोले' में असरानी का वो डायलॉग याद है? 'आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी हमारे पीछे आओ।' लेकिन उनके पीछे कौन है? कोई नहीं। उनके पास अब सिर्फ चम्मच-चाटूकार बचे हैं। ऐसी पार्टी कैसे बचेगी? आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है और अचरज की बात यह है कि आपको अभी भी इसका अहसास नहीं है।"

विरासत की लड़ाई पर बोलते हुए शिंदे ने साफ किया कि बालासाहेब ठाकरे के असली वारिस उनके शिवसैनिक हैं। उत्तराधिकार खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि विचारधारा से तय होता है। शिवसेना कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह करोड़ों लोगों की विचारधारा है।

उद्धव ठाकरे का भावुक दांव

दूसरी तरफ अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे का बिल्कुल अलग और भावुक अंदाज देखने को मिला। सांसदों की संभावित बगावत की खबरों के बीच ठाकरे ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "आज मेरी आत्मा सचमुच बहुत दुखी है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मैं इस पद के लायक नहीं हूं तो मेरे मुंह पर सीधे कहें। मैं अभी इसी वक्त इस पद से हटने के लिए तैयार हूं।"

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उन्हें सत्ता या पद का कोई लालच नहीं है, "मेरा बस एक ही दृढ़ संकल्प है, एक ही जिद है। सोने से भी अधिक कीमती इस शिवसेना को कभी भी पिछले दरवाजे से चोरों और गद्दारों के हाथों में नहीं जाने दिया जाना चाहिए। यदि आप में से कोई भी सच्चा शिवसैनिक नेतृत्व करने के योग्य है तो वह आगे आए। मैं पूरे दिल से उसका स्वागत करूंगा और अपना पूरा समर्थन दूंगा।"

ये 6 सांसद बढ़ा सकते हैं उद्धव की मुश्किलें

उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक में 6 लोकसभा सांसदों के शामिल न होने के बाद से ही उनके पाला बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। बैठक से दूरी बनाने वाले सांसदों में संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल-आष्टीकर और ओमप्रकाश राजे निंबालकर शामिल हैं।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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