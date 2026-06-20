उद्धव का हाल शोले के असरानी जैसा; एकनाथ शिंदे ने खुद को बताया शेर, कुत्ते से किसकी तुलना?

एकनाथ शिंदे ने साफ किया कि बालासाहेब ठाकरे के असली वारिस उनके शिवसैनिक हैं। उत्तराधिकार खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि विचारधारा से तय होता है। शिवसेना कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह करोड़ों लोगों की विचारधारा है।

Shiv Sena Crisis: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक-दूसरे पर जमकर सियासी तीर चलाए। एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे ने खुद को शेर-बाघ बताते हुए विरोधियों को शोले के असरानी जैसा करार दिया और कहा कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ, भावुक नजर आए उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों के सामने पद छोड़ने तक की पेशकश कर दी। साथ ही चेतावनी दी कि वे शिवसेना को चोरों और गद्दारों के हाथों में नहीं जाने देंगे।

यह नया टकराव शिवसेना (UBT) के भीतर गहराए एक और संकट के बीच हुआ है। खबरें हैं कि उद्धव गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद पाला बदलकर शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। सांसदों का यह संभावित कदम 2022 में हुई उस ऐतिहासिक बगावत की याद दिलाता है, जिसने महाराष्ट्र की सत्ता पलट दी थी और जिसके बाद चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए 'तीर-कमान' का प्रतीक चिन्ह सौंप दिया था।

"वसीयत से नहीं, विचारों से तय होता है उत्तराधिकार" मुंबई में अपने गुट के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद को बालासाहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत का असली हकदार बताया। विरोधियों पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा, "यह तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी आनी बाकी है। आज आपके सामने एक बाघ खड़ा है। कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं, वे कल और परसों भी भौंकते रहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि कुत्ते झुंड में भौंकते हैं, लेकिन शेर अकेला आता है। कुत्ते भौंकते रहते हैं और बाघ शिकार करता है, बाघ दहाड़ता है। यही असली शिवसेना है और आज यह शिवसेना महाराष्ट्र में मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है।"

बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए शिंदे ने पूछा कि आखिर नेता और कार्यकर्ता उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा, "कुछ लोग हर दिन कहते रहते हैं कि अगर कोई जाना चाहता है, तो खुशी-खुशी चला जाए। ठीक है, उन्हें जाने दो। लेकिन अब तो हर कोई छोड़कर जा रहा है। आखिर वे क्यों जा रहे हैं? थोड़ा आत्मपरीक्षण और आत्ममंथन तो करो।"

शोले के असरानी से की तुलना शिंदे ने फिल्म 'शोले' के मशहूर डायलॉग का जिक्र करते हुए कहा, "आपको फिल्म 'शोले' में असरानी का वो डायलॉग याद है? 'आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी हमारे पीछे आओ।' लेकिन उनके पीछे कौन है? कोई नहीं। उनके पास अब सिर्फ चम्मच-चाटूकार बचे हैं। ऐसी पार्टी कैसे बचेगी? आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है और अचरज की बात यह है कि आपको अभी भी इसका अहसास नहीं है।"

विरासत की लड़ाई पर बोलते हुए शिंदे ने साफ किया कि बालासाहेब ठाकरे के असली वारिस उनके शिवसैनिक हैं। उत्तराधिकार खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि विचारधारा से तय होता है। शिवसेना कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह करोड़ों लोगों की विचारधारा है।

उद्धव ठाकरे का भावुक दांव दूसरी तरफ अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे का बिल्कुल अलग और भावुक अंदाज देखने को मिला। सांसदों की संभावित बगावत की खबरों के बीच ठाकरे ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "आज मेरी आत्मा सचमुच बहुत दुखी है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मैं इस पद के लायक नहीं हूं तो मेरे मुंह पर सीधे कहें। मैं अभी इसी वक्त इस पद से हटने के लिए तैयार हूं।"

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उन्हें सत्ता या पद का कोई लालच नहीं है, "मेरा बस एक ही दृढ़ संकल्प है, एक ही जिद है। सोने से भी अधिक कीमती इस शिवसेना को कभी भी पिछले दरवाजे से चोरों और गद्दारों के हाथों में नहीं जाने दिया जाना चाहिए। यदि आप में से कोई भी सच्चा शिवसैनिक नेतृत्व करने के योग्य है तो वह आगे आए। मैं पूरे दिल से उसका स्वागत करूंगा और अपना पूरा समर्थन दूंगा।"