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बगावत के बीच ममता बनर्जी का नया दांव: दो हफ्ते में दूसरी बार बनाई TMC की नई कार्यसमिति; EC को भेजी

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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TMC के भीतर विधानसभा और संसद, दोनों स्तरों पर हो रहे बगावत के बीच ममता बनर्जी ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति का दूसरी बार पुनर्गठन किया है। यह कदम पार्टी में ममता बनर्जी के वर्चस्व को मजबूती से स्थापित करने की कोशिश के तौर पर उठाया गया है।

बगावत के बीच ममता बनर्जी का नया दांव: दो हफ्ते में दूसरी बार बनाई TMC की नई कार्यसमिति; EC को भेजी

पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर चल रहे बगावत और गंभीर आंतरिक सत्ता संघर्ष के बीच पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने TMC कार्यसमिति की एक नई संशोधित सूची चुनाव आयोग को भेजी है। सूत्रों के अनुसार सोमवार 22 जून की तारीख वाली इस सूची को उसी दिन नई दिल्ली में चुनाव आयोग के समक्ष जमा कर दिया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) में बड़े पैमाने पर हुई ऐतिहासिक बगावत के बाद पार्टी संगठन पर अपना पूर्ण नियंत्रण वापस पाने, बागी नेताओं को बाहर निकालने और चुनाव आयोग (EC) के सामने पार्टी पर अपनी कानूनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए ताबड़तोड़ दो हफ्ते में दूसरी बार नई राष्ट्रीय कार्यसमिति का गठन किया है।

यह घटनाक्रम उसी दिन सामने आया, जब ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने अपनी एक अलग कार्यसमिति की घोषणा कर दी। इस बागी गुट के नए ढांचे से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को बाहर रखा गया है। बागियों के गुट ने पूर्व मंत्री और मध्य हावड़ा के विधायक अरूप रॉय को अपना अध्यक्ष (चेयरमैन) नियुक्त किया है। इसके अलावा विधायक फिरहाद हकीम और रथिन घोष को उपाध्यक्ष, जबकि ऋतब्रत बनर्जी, जावेद खान, संदीपान साहा और सबीना यास्मिन को महासचिव बनाया गया है। वहीं, अखरुज्जमां को इस गुट का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

कुछ दिनों में समीकरण पूरी तरह बदल गये

हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि ममता बनर्जी ने अपनी सूची बागी गुट की घोषणा से पहले चुनाव आयोग में जमा की थी या उसके बाद। उनकी संशोधित सूची में स्वयं उन्हें अध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव पद पर बरकरार रखा गया है। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन और बगावत की आशंका को देखते हुए बनर्जी ने इससे पहले 5 जून को भी एक नई कार्यसमिति बनायी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में समीकरण पूरी तरह बदल गये हैं। इस समिति में शामिल पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने पिछले हफ्ते स्वास्थ्य कारणों से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। वहीं, युवा इकाई की अध्यक्ष बनायी गयी सायोनी घोष और महिला इकाई की अध्यक्ष माला रॉय अब बागी गुट के साथ चली गई हैं। इन दोनों सांसदों ने औपचारिक रूप से एक नए दल 'राष्ट्रवादी नागरिक पार्टी' की सदस्यता ले ली है।

नई समिति में नदीमुल हक को जगह

ममता बनर्जी की नई संशोधित समिति से बागी खेमे में गए इन सभी सदस्यों को बाहर कर दिया गया है। नई समिति में नदीमुल हक को जगह दी गयी है। इस समिति में सुब्रत बख्शी को उपाध्यक्ष, डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन को संयुक्त सचिव तथा चंद्रिमा भट्टाचार्य को राज्य अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गयी है। इस बीच राज्य के पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास ने कोषाध्यक्ष की हैसियत से बैंक अधिकारियों को पत्र लिखकर तृणमूल कांग्रेस के खातों से वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाने की मांग की है। वह सोमवार को बागी गुट की बैठक में भी नजर आये थे।

सबकी नजरें चुनाव आयोग पर

पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह अभी साफ नहीं है कि 5 जून को बनी सूची पहले चुनाव आयोग को भेजी गयी थी या नहीं, या फिर इस नयी सूची को ही सीधे मुख्य दस्तावेज़ के तौर पर जमा किया गया है। दोनों गुटों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आने के बाद अब सबकी नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हैं कि वह किस समिति को पार्टी का आधिकारिक और वैध ढांचा मानता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी के नियंत्रण की यह लड़ाई चुनाव आयोग के फैसले के बाद अंततः अदालत की दहलीज तक पहुंच सकती है।

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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