सोनिया गांधी का विरोध करते-करते शिंदे सेना ने कर दी बड़ी गलती! फाड़ दी बाल ठाकरे की तस्वीर; महाराष्ट्र में नया बवाल
जब इस गलती पर संजय निरुपम का ध्यान दिलाया गया तो शायना एनसी ने तुरंत उस फटी हुई तस्वीर को कागजों के नीचे छिपा दिया। बाद में शिवसेना ने दावा किया कि जो तस्वीर फटी थी, उसमें मणिशंकर अय्यर थे, न कि बाल ठाकरे।
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' का विरोध महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के लिए तब एक राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया, जब विरोध-प्रदर्शन के दौरान उसके एक नेता ने भारी गलती कर दी। दरअसल, पार्टी नेता संजय निरुपम की अगुवाई में शिंदे सेना के कई नेता बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स के दौरान सोनिया गांधी की किताब की प्रति फाड़ रहे थे। उनका आरोप है कि इस पुस्तक में वीर सावरकर का अपमान किया गया है। उनका आरोप है कि इस किताब में वीर सावरकर को नीचा दिखाया गया है और इतिहास को बदलने (या उसे अपने हिसाब से पेश करने) की कोशिश की गई है।
इसी दौरान नेताओं ने विरोध जताते-जताते किताब की प्रति फाड़नी शुरू कर दी। इसी बीच शिंदे सेना गुट की प्रवक्ता शाइना एनसी ने गलती से बाल ठाकरे की ही तस्वीर फाड़ दी। इस पर अब जमकर बवाल हो रहा है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और कांग्रेस ने शिवसेना संस्थापक का अपमान करने के आरोप में शायना एनसी पर निशाना साधा है। हालांकि बाद में शिवसेना ने इस पर सफाई भी दी है। शायना एनसी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने मणिशंकर अय्यर की तस्वीर फाड़ी थी, न कि बाल ठाकरे की।
दरअसल, जो तस्वीर फाड़ी गई, उसमें शिव सेना संस्थापक बाल ठाकरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के पुतले को चप्पलों से मारते हुए दिख रहे थे। शिवसेना नेता ठाकरे द्वारा अय्यर के पुतले को चप्पलों से मारने वाली तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेन्स में इसलिए लेकर आए थे ताकि वे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को घेर सकें। उनका तर्क था कि बाल ठाकरे कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे, फिर भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रखा है।
जब इस गलती पर पार्टी नेता संजय निरुपम का ध्यान दिलाया गया तो शायना एनसी ने तुरंत उस फटी हुई तस्वीर को कागजों के नीचे छिपा दिया। बाद में शिवसेना नेताओं ने आधिकारिक तौर पर दावा किया कि जो तस्वीर फटी थी, उसमें मणिशंकर अय्यर थे, न कि बाल ठाकरे। दूसरी तरफ, इस घटना के बाद BMC में भारी हंगामा देखने को मिला। UBT शिवसेना के पार्षदों ने शायना एनसी के खिलाफ नारे लगाए और उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की मांग की। UBT शिवसेना की पूर्व मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि बालासाहेब का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने शिंदे गुट द्वारा शिवसेना संस्थापक के प्रति दिखाए जा रहे प्रेम को "दिखावटी" (नकली) बताया।
फाड़ी गई तस्वीर में क्या?
जो तस्वीर फाड़ी गई, वो 27 अगस्त 2004 की तस्वीर है। जब बालासाहेब ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में सावरकर स्मारक के पास "जूते मारो" आंदोलन की शुरुआत की थी। बालासाहेब ठाकरे तब अपनी चप्पल लेकर आए थे और मणिशंकर अय्यर के पुतले पर उससे प्रहार किया था। इसके बाद, शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए थे। उन लोगों ने भी पुराने जूतों-चप्पलों से मणिशंकर अय्यर के पुतले को पीटा था। अगस्त 2004 का यह विरोध प्रदर्शन शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे ने तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर के खिलाफ आयोजित किया था। अय्यर ने हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर का अपमान करने वाली कथित टिप्पणी की थी।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।