Hindi NewsIndia NewsAmid political pressure twist in case IPS Puran Kumar funeral took place on ninth day, daughters lighten funeral pyre

प्रेशर और ट्विस्ट के बीच नौवें दिन हुआ IPS पूरन कुमार का अंतिम संस्कार, बेटियों ने दी मुखग्नि; उमड़ी भीड़

संक्षेप: रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में तत्कालीन महानिरीक्षक के पद पर तैनात IPS अफसर पूरन कुमार ने कथित तौर पर तब खुद को गोली मार ली थी, जब उनकी पत्नी अमनीत पूरन कुमार जापान की आधिकारिक यात्रा पर गई हुई थीं।

Wed, 15 Oct 2025 05:20 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का आज नौवें दिन पोस्टमॉर्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोपहर 3 बजे कोठी से पूरन कुमार की अंतिम यात्रा निकली, जो सेक्टर-25 स्थित श्मशान घाट में पहुंची। यहां उन्हें पुलिस की टुकड़ी ने सलामी दी और बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस-प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनकी बेटियों ने गमगीन माहौल में उनकी चिता को मुखग्नि दी। इस दौरान दिवंगत पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार के साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार और श्याम सिंह राणा, एसीएस गृह सुमिता मिश्रा, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, नवनियुक्त डीजीपी ओपी सिंह भी मौजूद रहे।

इससे पहले सुबह पूरन कुमार के सुसाइड के नौवें दिन चंडीगढ़ पीजीआई में उनका पोस्टमॉर्टम हुआ। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस पूरे प्रोसेस में करीब 4 घंटे लगे। उन्होंने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित सरकारी बंगले पर खुद को गोली मार ली थी।

पत्नी बोली, मुझे न्यायपालिका और पुलिस पर पूरा भरोसा

वाई पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी कुमार ने कहा कि यूटी पुलिस द्वारा निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के आश्वासन और हरियाणा सरकार द्वारा आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्होंने पति के शव का पोस्टमार्टम कराने की सहमति दी है। उन्होंने कहा कि यह भी ध्यान रखा कि पोस्टमॉर्टम समय पर होना जरूरी है, ताकि सबूत मिल सकें और न्याय हो सके।

सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया जाएगा

उन्होंने कहा, "मुझे न्यायपालिका और पुलिस अधिकारियों पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जांच पेशेवर, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से की जाएगी, ताकि कानून के अनुसार सच्चाई सामने आ सके। जांच दल को मेरा पूरा सहयोग मिलता रहेगा ताकि प्रक्रिया में तेजी आए और जल्द से जल्द न्याय मिले।" उन्होंने कहा कि जांच जारी रहने के मद्देनजर, इस समय कोई और सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया जाएगा और मीडिया से अनुरोध करती हूं कि वे मामले की संवेदनशीलता का सम्मान करें।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Haryana News IPS
