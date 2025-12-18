गठबंधन हमसे और चुनावी तालमेल भतीजे से... निकाय चुनाव में शरद पवार के दांव पर MVA में दरार?

संक्षेप: एक सवाल के जवाब में राउत ने कहा कि पुणे निकाय चुनाव में अजित पवार के साथ गठबंधन करना BJP के साथ हाथ मिलाने जैसा होगा। अजित पवार BJP के एजेंट हैं, और उनके साथ कोई भी तालमेल BJP को मजबूत करने जैसा होगा।

महाराष्ट्र में अगले महीने स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर, सभी दलों के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे पर सियासी रस्साकसी जारी है। इसी बीच, विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी (MVA) के सुर-ताल बिगड़ते नजर आ रहे हैं। MVA में सहयोगी शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि पुणे नगर निगम चुनावों के लिए अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP के साथ शरद पवार की अगुवाई वाली NCP (SP) का गठबंधन करना BJP के साथ हाथ मिलाने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि शरद पवार की पार्टी NCP (SP) महाविकास आघाड़ी की सहयोगी है, जबकि अजित पवार भाजपा के एजेंट हैं।

चाचा (शरद पवार) और भतीजे (अजित पवार) की पार्टियों के बीच पक रही नई खिचड़ी के बीच पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि वह NCP (SP) अध्यक्ष शरद पवार से इस बावत मिलेंगे और पुणे नगर निकाय चुनावों के लिए दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच किसी भी समझौते सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक सवाल के जवाब में राउत ने कहा, “अजित पवार के साथ गठबंधन करना BJP के साथ हाथ मिलाने जैसा होगा। अजित पवार BJP के एजेंट हैं, और उनके साथ कोई भी तालमेल BJP को मजबूत करने जैसा होगा।”

अजित पवार से गठबंधन भाजपा से हाथ मिलाने जैसा राउत ने एक सवाल के जवाब में कहा, "अजित पवार के साथ गठबंधन करना भाजपा से हाथ मिलाने के समान होगा। अजित पवार भाजपा के एजेंट हैं और उनके साथ किसी भी समझौते का मतलब भाजपा को मजबूत करना होगा।" बता दें कि ऐसी खबरें हैं कि अजित पवार की NCP और NCP (SP) ने पुणे नगर निगम चुनावों के लिए हाथ मिलाने के बारे में बातचीत की है। इस हफ्ते की शुरुआत में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि BJP और NCP का पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगमों में गठबंधन नहीं होगा, और दोनों महायुति सहयोगियों के बीच दोस्ताना मुकाबला होगा। BJP और NCP के अलावा, सत्तारूढ़ महायुति में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी एक घटक है।