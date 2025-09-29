भगदड़ के बाद TVK चीफ को बम से उड़ाने की धमकी, विजय के घर की कोने-कोने की तलाशी; सुरक्षा कड़ी

टीवीके प्रमुख विजय की रैली में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर रविवार को 40 हो गई है। घटना में घायल हुए 60 से अधिक लोगों का इलाज किया जा रहा है और कम से कम दो की हालत गंभीर बनी हुई है।

तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) की रैली में भगदड़ मचने के एक दिन बाद पार्टी प्रमुख और अभिनेता से नेता बने विजय के चेन्नई स्थित आवास को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद चेन्नई पुलिस ने उनकी और नीलांकरई स्थित उनके आवास की सुरक्षा कड़ी कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही और धमकी देने वालों का पता लगा रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि धमके देने वाले का मकसद क्या था? करूर में भगदड़ मचने के बाद विजय चेन्नई लौट आए थे। उसके बाद से ही पुलिस ने उनके आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी थी लेकिन बम की धमकी के बाद वहां चेन्नई पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है।

बम की धमकी मिलने के बाद खोजी कुत्तों के साथ बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया और विजय के घर की कोने-कोने की गहन सुरक्षा जांच की गई है। हालांकि, अभी तक तलाशी अभियान में कुछ भी नहीं मिल सका है। पुलिस ने विजय के समर्थकों और आमलोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दूसरी तरफ, भगदड़ की घटना को लेकर विभिन्न हलकों से आलोचनाओं का सामना कर रहे विजय ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।

इस बीच, शनिवार की देर शाम TVK की रैली में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर रविवार को 40 हो गई है। घटना में घायल हुए 60 से अधिक लोगों का इलाज किया जा रहा है और कम से कम दो की हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

विजय के नेतृत्व वाले टीवीके ने मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ में याचिका दायर कर भगदड़ की सीबीआई या स्वतंत्र जांच की मांग की। करूर पुलिस ने टीवीके पदाधिकारियों के खिलाफ लापरवाही समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। करूर में व्यापारियों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से जुड़े लोगों ने इस घटना में मारे गये लोगों की मौत पर दुख जताया और अपना कामकाज बंद रखा।

घटना में दस बच्चों की मौत हो गई जिनमें पांच लड़के और इतनी ही लड़कियां शामिल हैं। घटना में 17 महिलाओं और 13 पुरुषों की भी मौत हुई है। तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित जांच आयोग का नेतृत्व कर रहीं जस्टिस अरुणा जगदीशन ने करूर अस्पताल जाकर प्रभावित लोगों से बात की है और भगदड़ स्थल का निरीक्षण किया है। उन्होंने रविवार को अधिकारियों से भी पूछताछ की।