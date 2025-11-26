Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsAmid Karnataka Crisis Rahul Gandhi send text Message to DK Shivakumar Meet separately with Priyank Kharge
कर्नाटक संकट के बीच राहुल गांधी ने DKS को भेजा टेक्स्ट मैसेज, क्या लिखा? छोटे खरगे से भी गुप्त मीटिंग

संक्षेप:

सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने प्रियांक खरगे के साथ कर्नाटक में संभावित सत्ता हस्तांतरण, कैबिनेट में संभावित फेरबदल और कांग्रेस के सीनियर नेताओं के हाल के पब्लिक बयानों पर डिटेल में बातचीत की है।

Wed, 26 Nov 2025 05:30 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Karnataka Crisis: कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एक टेक्स्ट मैसेज लिखा है। दरअसल, डीके शिवकुमार ने राहुल गांधी को सप्ताह भर पहले टेक्स्ट मैसेज भेजकर उनसे मिलने का वक्त मांगा था। अब एक हफ्ते बाद राहुल गांधी ने उस मैसेज का जवाब दिया है।राहुल ने यह जवाब तब भेजा है, जब पार्टी आलाकमान के स्तर पर यह चर्चा हो रही है कि एक दिसंबर तक कर्नाटक का मुद्दा सुलझा लिया जाए।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, शिवकुमार इस सियासी घटनाक्रम के बारे में राहुल गांधी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल, अब गांधी ने WhatsApp पर एक छोटे टेक्स्ट के साथ जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, “कृपया इंतज़ार करें, मैं आपको कॉल करता हूँ।” बता दें कि शिवकुमार 29 नवंबर को दिल्ली जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने सोनिया गांधी से भी मिलने का समय मांगा है।

दो नेताओं संग मीटिंग

इस बीच, खबर है कि राहुल गांधी ने दिल्ली में कर्नाटक के दो नेताओं प्रियांक खरगे और शरत बच्चेगौड़ा के साथ मीटिंग की है। कहा जा रहा है कि इस बातचीत में “वोट चोरी”, नया लॉन्च हुआ KEO AI PC डिवाइस, SIR प्लेटफॉर्म और कर्नाटक के राजनीतिक हालात पर बात हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रियांक खरगे और शरत बच्चेगौड़ा के साथ मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी ताकि विपक्ष के नेता को AI-पावर्ड डिवाइस के बारे में जानकारी दी जा सके, जिसे वे असल में कर्नाटक टेक समिट में लॉन्च करने वाले थे।

ये भी पढ़ें:सोनिया, राहुल और मैं... खरगे ने दिए कर्नाटक संकट हल करने के संकेत; 48 घंटे अहम

प्रियांक खरगे से अकेले में मुलाकात

सूत्रों के मुताबिक, इस मीटिंग में राहुल गांधी ने दोनों से अलंद में कथित “वोट चोरी” और वोटर-रिविजन एक्टिविटी से जुड़े NGO चिलुमे के शामिल होने पर भी सवाल किए। तीनों के बीच करीब 15 मिनट तक बैठक हुई। इसके बाद राहुल ने प्रियांक खरगे के साथ अलग से ​​मीटिंग की जो करीब 20 मिनट तक चली। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने प्रियांक खरगे के साथ कर्नाटक में संभावित सत्ता हस्तांतरण, कैबिनेट में संभावित फेरबदल और कांग्रेस के सीनियर नेताओं के हाल के पब्लिक बयानों पर डिटेल में बातचीत की है।

ये भी पढ़ें:शिवकुमार या सिद्धारमैया कौन बनेगा कर्नाटक का CM? इस तारीख को हो सकता है फैसला

क्या सिद्धा से राहुल हैं नाराज?

कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा सार्वजनिक तौर पर पावर-शेयरिंग एग्रीमेंट से इनकार करने और पूरे पांच साल का टर्म पूरा करने की बात कहने से नाराज़ हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राहुल ने कथित तौर पर प्रियांक से कहा, "उन्हें इस तरह पब्लिक में पावर-शेयरिंग की बातचीत को मना नहीं करना चाहिए। मैं जल्द ही दोनों से बात करूंगा।" और दोनों कैंप को टेंशन न बढ़ाने की सलाह दी है। सूत्रों ने कहा कि प्रियांक के बेंगलुरु पहुंचने पर मुख्यमंत्री ऑफिस से एक कॉल आया, जिसमें उन्हें शक्ति भवन बुलाया गया। इसके बाद उन्होंने वहां सीएम सिद्धारमैया से और बाद में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से उनके आवास पर मुलाकात की है। समझा जा रहा है कि प्रियांक ने राहुल गांधी का संदेश दोनों नेताओं को पहुंचा दिया है।

