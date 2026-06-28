Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सबरीमाला पर सवाल हैं तो राम मंदिर पर भी जवाब दीजिए; केरल के मंत्री की चुनौती

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Kerala News Today: केरल के देवस्वोम एवं स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने सबरीमाला मंदिर से सोने के नुकसान के मामले में राज्य सरकार की आलोचना करने वालों को अयोध्या के राम मंदिर में हुए कथित गबन की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी है।

सबरीमाला पर सवाल हैं तो राम मंदिर पर भी जवाब दीजिए; केरल के मंत्री की चुनौती

केरल के देवस्वोम और स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने सबरीमाला मंदिर सोने के गबन मामले में राज्य सरकार की आलोचना करने वालों को सीधा जवाब देते हुए अयोध्या राम मंदिर से कथित सोने के गबन का मुद्दा उठा दिया। रविवार को पल्स पोलियो अभियान के उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि सबरीमाला पर रोज सवाल उठाने वाले अयोध्या के श्रद्धालुओं की भावनाओं पर भी ध्यान दें, जहां हाल ही में निधि से सोना गायब होने का मामला सामने आया है।

पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि सबरीमाला को लेकर हर दिन जो लोग बात करते हैं, उनकी भावनाओं को हम समझते हैं। लेकिन अयोध्या में भी लाखों श्रद्धालु हैं। जिन लोगों ने अयोध्या के श्रद्धालुओं की भावनाओं का जिक्र किया और अब देश पर शासन कर रहे हैं, उन्हें सबरीमाला पर सवाल उठाने से पहले यह भी बताना चाहिए कि अयोध्या राम मंदिर निधि से कथित तौर पर सोना क्यों गायब हुआ। हालांकि मंत्री ने इस दौरान किसी राजनीतिक दल या संगठन का सीधे नाम लिए बिना निशाना साधते हुए उक्त बातें कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि सबरीमाला स्वर्ण कांड में राज्य सरकार विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

SIT सोमवार को हाईकोर्ट में देगी रिपोर्ट

सबरीमाला अयप्पा मंदिर की मूल्यवान कलाकृतियों से सोना गायब होने से जुड़े दो मामलों की जांच कर रही SIT अपनी रिपोर्ट सोमवार को केरल उच्च न्यायालय में पेश करने वाली है। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सबरीमाला स्वर्ण कांड की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो पूरे केरल में आंदोलन शुरू किया जाएगा।

कम अल्कोहल वाले पेय पर टैक्स कटौती का बचाव

मंत्री मुरलीधरन ने राज्य बजट में कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों पर कर कम करने के प्रस्ताव का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव वित्त विधेयक का हिस्सा है। अगर विधानसभा इसे पास कर देती है तो यूडीएफ के अंदर चर्चा के बाद कार्यान्वयन का फैसला लिया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने केवल कम अल्कोहल वाले पेय पर कर घटाया है, उच्च अल्कोहल वाले पेय पर नहीं। केरल अभी पूर्ण प्रतिबंध की स्थिति में नहीं पहुंचा है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मादक पेय लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। इस दौरान मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि सरकार के स्पष्ट इरादे को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्पिरिट मिलाकर शराब बेचने की कोई व्यवस्था नहीं होगी।

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में संक्रामक रोगों का प्रकोप पूरी तरह नियंत्रण में है। शिगेला संक्रमण और डेंगू के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। पिछले कुछ दिनों में शिगेला से कोई मौत नहीं हुई है और डेंगू के मामले भी काबू में हैं। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेज बारिश होती है और सार्वजनिक स्थानों से कचरा नहीं हटाया गया तो स्थिति गंभीर हो सकती है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

Kerala
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।