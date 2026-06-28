सबरीमाला पर सवाल हैं तो राम मंदिर पर भी जवाब दीजिए; केरल के मंत्री की चुनौती

Kerala News Today: केरल के देवस्वोम एवं स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने सबरीमाला मंदिर से सोने के नुकसान के मामले में राज्य सरकार की आलोचना करने वालों को अयोध्या के राम मंदिर में हुए कथित गबन की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी है।

केरल के देवस्वोम और स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने सबरीमाला मंदिर सोने के गबन मामले में राज्य सरकार की आलोचना करने वालों को सीधा जवाब देते हुए अयोध्या राम मंदिर से कथित सोने के गबन का मुद्दा उठा दिया। रविवार को पल्स पोलियो अभियान के उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि सबरीमाला पर रोज सवाल उठाने वाले अयोध्या के श्रद्धालुओं की भावनाओं पर भी ध्यान दें, जहां हाल ही में निधि से सोना गायब होने का मामला सामने आया है।

पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि सबरीमाला को लेकर हर दिन जो लोग बात करते हैं, उनकी भावनाओं को हम समझते हैं। लेकिन अयोध्या में भी लाखों श्रद्धालु हैं। जिन लोगों ने अयोध्या के श्रद्धालुओं की भावनाओं का जिक्र किया और अब देश पर शासन कर रहे हैं, उन्हें सबरीमाला पर सवाल उठाने से पहले यह भी बताना चाहिए कि अयोध्या राम मंदिर निधि से कथित तौर पर सोना क्यों गायब हुआ। हालांकि मंत्री ने इस दौरान किसी राजनीतिक दल या संगठन का सीधे नाम लिए बिना निशाना साधते हुए उक्त बातें कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि सबरीमाला स्वर्ण कांड में राज्य सरकार विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

SIT सोमवार को हाईकोर्ट में देगी रिपोर्ट सबरीमाला अयप्पा मंदिर की मूल्यवान कलाकृतियों से सोना गायब होने से जुड़े दो मामलों की जांच कर रही SIT अपनी रिपोर्ट सोमवार को केरल उच्च न्यायालय में पेश करने वाली है। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सबरीमाला स्वर्ण कांड की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो पूरे केरल में आंदोलन शुरू किया जाएगा।

कम अल्कोहल वाले पेय पर टैक्स कटौती का बचाव मंत्री मुरलीधरन ने राज्य बजट में कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों पर कर कम करने के प्रस्ताव का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव वित्त विधेयक का हिस्सा है। अगर विधानसभा इसे पास कर देती है तो यूडीएफ के अंदर चर्चा के बाद कार्यान्वयन का फैसला लिया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने केवल कम अल्कोहल वाले पेय पर कर घटाया है, उच्च अल्कोहल वाले पेय पर नहीं। केरल अभी पूर्ण प्रतिबंध की स्थिति में नहीं पहुंचा है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मादक पेय लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। इस दौरान मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि सरकार के स्पष्ट इरादे को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्पिरिट मिलाकर शराब बेचने की कोई व्यवस्था नहीं होगी।