ईरान संग जंग में अमेरिका ने भारत को दिया बड़ा झटका, चीन और पाकिस्तान को सीधा फायदा; कैसे?

अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर बड़ा हमला किया है, जिसमें बंदरगाह का टावर ध्वस्त हो गया है। इससे बंदरगाह का ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला रडार नष्ट हो गया है। इससे तटीय इलाके में एयरस्पेस की निगरानी और ​​फ़्लाइट कोऑर्डिनेशन में बाधा पहुंची है।

पश्चिम एशिया में पिछले छह दिनों से जारी ईरान-अमेरिका युद्ध और गहरा गया है। अमेरिका ने पिछली रात ईरान के कई नागरिक ठिकानों समेत ऊर्जा ठिकानों, बड़े पुलों, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने ईरान पर भीषण हमले कर भारत को भी बड़ा झटका पहुंचाया है क्योंकि उसने दक्षिण-पूर्वी ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया है। इस पोर्ट पर भारत लंबे समय से निवेश करता आ रहा है।

अमेरिका द्वारा शुक्रवार को किए गए हवाई हमलों में ओमान की खाड़ी में स्थित इस बंदरगाह का एक टावर ढहता हुआ दिखाया गया है। चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग माना जाता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने निगरानी टावर के ढहते हुए प्रतीत होने की तस्वीर साझा की है। यह तस्वीर हेगसेथ द्वारा साझा किए जाने से पहले ही सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रसारित हो चुकी थी।

चाबहार पर तीसरी बार हमला बता दें कि चाबहार बंदरगाह अमेरिकी हवाई हमलों का बार-बार निशाना बनता रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इस बंदरगाह पर तीसरी बार हमले होने की पुष्टि की है। हालांकि उसने टावर के ढहने की अभी पुष्टि नहीं की है। ईरान ने इस टावर को बंदरगाह में आने-जाने वाले वाणिज्यिक जहाजों की निगरानी करने वाला बताया है। हालांकि, ईरान की अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड भी देशभर के बंदरगाहों पर अपनी गतिविधियां संचालित करती है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चाबहार पोर्ट पर तीन मिसाइलें दागी गई हैं।

भारत को कैसे झटका और चाबहार क्यों इतना अहम? दरअसल, पाकिस्तान को दरकिनार कर विकसित किए जा रहे रणनीतिक रूप से इस अहम चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमलों से भारत के मध्य एशिया और अफगानिस्तान से सीधे संपर्क साधने के बड़े भू-राजनीतिक और आर्थिक सपनों को करारा झटका लगा है। यह भारत की सहायता से विकसित किया जा रहा बंदरगाह है और इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफगानिस्तान, रूस और मध्य एशियाई देशों तक माल की निर्बाध आवाजाही के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करना है।

क्या है चाबहार बंदरगाह? ईरान के सबसे व्यस्त बंदरगाह, बंदर अब्बास से उलट चाबहार एक गहरे पानी का बंदरगाह है, जिसकी होर्मुज के बाहर हिंद महासागर तक सीधी पहुंच है। इसकी वजह से बड़े मालवाहक जहाजों को जल्दी और सुरक्षित रूप से यहां प्रवेश मिल सकता है, जिससे यह भारत का निकटतम ईरानी बंदरगाह बन जाता है। गुजरात में कांदला बंदरगाह चाबहार बंदरगाह के सबसे नजदीक है, जो 550 समुद्री मील की दूरी पर है। मुंबई और चाबहार के बीच 786 समुद्री मील की दूरी है। रणनीतिक रूप से दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के संगम पर स्थित, चाबहार बंदरगाह भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार के लिए एक पारगमन बंदरगाह बनने का अवसर प्रदान करता है।

भारतीय माल सीधे ईरान, फिर यूरेशिया जाता चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की भारत की एक अहम और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें भारत समुद्र के रास्ते अपना माल ईरान के इस बंदरगाह तक भेजना चाहता है और फिर वहां से सड़क और रेल मार्ग द्वारा सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचाया जा सकता है। यह बंदरगाह 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' (INSTC) का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो समुद्री, रेल और सड़क मार्गों के माध्यम से भारत को रूस और यूरोप से जोड़ता है। इसके जरिए पाकिस्तान पर भारत की निर्भरता खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान को अलग-थलग करने की भारत की रणनीति सफल हो होती लेकिन अमेरिकी हमलों ने उस पर पानी फेरने की कोशिश की है।