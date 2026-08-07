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Explainer: सऊदी का पैसा, तुर्की के हथियार; ईरान जंग के बीच तीन मुस्लिम मुल्कों के गठजोड़ से भारत को कितना बड़ा खतरा?

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, मक्का/नई दिल्ली
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यह समझौता सऊदी अरब में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बीच हुई बैठक के दौरान किया गया।

Saudi Arabia Turkey and Pakistan sign defence deal
तीन मुस्लिम मुल्कों पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट नाम के एक अहम रक्षा समझौते पर दस्तखत किए हैं।

पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान-अमेरिका जंग के बीच आज (शुक्रवार, 07 अगस्त को) तीन मुस्लिम मुल्कों पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने "मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट" नाम के एक अहम रक्षा समझौते पर दस्तखत किए हैं। सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, यह समझौता तीनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। सऊदी अरब के अहम और इस्लाम के सबसे पवित्र धार्मिक शहर मक्का में हुए इस नए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते को 'इस्लामिक नाटो' जैसा माना जा रहा है। इस समझौते के अनुसार, तीनों में से किसी भी देश पर होने वाले हमले को उन सभी पर हमला माना जाएगा। इस समझौते ने पूरी दुनिया के रणनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "इस समझौते का मकसद किसी भी तरह की आक्रामकता के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करना है। इसमें यह तय किया गया है कि तीनों देशों में से किसी पर भी होने वाले सशस्त्र हमले को उन सभी पर हमला माना जाएगा। साथ ही, इसमें तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं को और बेहतर बनाने का प्रावधान भी है।" बड़ी बात यह है कि यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब मध्य पूर्व में लगातार सैन्य संघर्ष चल रहा है, लाल सागर से लेकर होर्मुज स्ट्रेट तक जहाजों पर हमले हो रहे हैं, और सऊदी अरब खुद दर्जनों ईरानी मिसाइल हमलों का सामना कर चुका है।

बैठक में कौन-कौन?

समाचार एजेंसी AP ने तुर्की के एक सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि यह समझौता सऊदी अरब में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बीच हुई बैठक के दौरान किया गया। गुरुवार को शरीफ़ तीन दिन की यात्रा पर जेद्दा पहुँचे थे। उनके साथ एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल हैं।

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दुनिया की तीन बड़ी ताकतें एक साथ

इस त्रिपक्षीय रक्षा सौदे के जरिए दुनिया की तीन बड़ी ताकतें एक साथ आ गई हैं। इसमें एक तरफ सऊदी अरब है जो अकूत तेल भंडार और पैसे से समृद्ध महाशक्ति है, जो यमन के हूती विद्रोहियों और अन्य क्षेत्रीय हमलों के बाद अपनी रक्षा साझेदारियों में विविधता लाना चाहता है, तो दूसरी तरफ नाटो (NATO) की दूसरी सबसे बड़ी सेना और तेजी से उभरता हुआ रक्षा उद्योग वाला देश तुर्की है और तीसरा आर्थिक रूप से बदहाल लेकिन परमाणु शक्ति से लैस देश पाकिस्तान है। यानी सऊदी अरब के पैसे से तुर्की घातक हथियार बनाएगा और पाकिस्तान उसे खपाएगा। बदले में दोनों को पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर परमाणु शक्ति मुहैया कराएगा। इसके अलावा तीनों देश इस समझौते के तहत आने वाले समय में खुफिया जानकारी साझा करेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग और रक्षा तकनीक के ट्रांसफर को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे।

भारत के लिए कितनी बड़ी 'सुरक्षा चुनौती'?

भारतीय सेना के पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वेद मलिक ने इस त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन को भारत के लिए एक बड़ी 'सुरक्षा चुनौती' करार दिया है। NBT के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसे सैन्य गुटों के निर्माण से दुनियाभर में संघर्ष की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और वैश्विक संबंधों में दरारें आने लगती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अब तक भारत के अरब देशों, विशेष रूप से सऊदी अरब के साथ बेहद मजबूत व्यापारिक, कूटनीतिक और रक्षा संबंध रहे हैं, लेकिन इस समझौते के बाद भारत-सऊदी संबंधों में फर्क पड़ सकता है, जो भारत के लिए एक नई चुनौती होगी।

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सऊदी का पैसा और तुर्की के हथियार': पाकिस्तान देगा टेंशन

रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, भारत के लिए सबसे बड़ी वास्तविक चुनौती 'सऊदी अरब के पैसे से तुर्की में बने हथियार' साबित हो सकते हैं। पिछले साल ऑपरेशन सिंदीर के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान को उच्च श्रेणी के हथियार और ड्रोन सप्लाई किए थे, जिसे भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया था। नए रक्षा समझौते के बाद अगर तुर्की पाकिस्तान को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक, उन्नत ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं सौंपता है, तो पाकिस्तान की सैन्य ताकत काफी बढ़ जाएगी, जो भारत के लिए चिंता पैदा करने वाला हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान का एक ही मकसद है, और वह है भारत के खिलाफ आतंकियों के सहारे घिसपैठ करना और परोक्ष युद्ध लड़ना।

क्या भारत के खिलाफ जंग में उतरेगा सऊदी अरब और तुर्की?

चूंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर है, इस वजह से उसका रक्षा बजट भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में इस त्रिपक्षीय रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब अपनी अकूत दौलत से पाकिस्तान को हथियार खरीदने के लिए पैसे देता है और उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखता है, तो पाकिस्तान लंबे समय तक भारत के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारियों को बनाए रखने में सक्षम हो जाएगा। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ये दोनों देश पाकिस्तान के लिए एक मजबूत कूटनीतिक ढाल के रूप में खड़े हो सकते हैं।

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हालांकि, इस बात की संभावना एकदम नहीं के बराबर है कि भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब या तुर्की सीधे अपनी सेनाएं भेजकर भारत के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ेंगे। दरअसल, भारत एक परमाणु-संपन्न देश है और हमारे पास विशाल सेना है। यानी भारत से सीधे युद्ध लड़ना किसी भी देश के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा भारत आज दुनिया की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सऊदी अरब और तुर्की दोनों के भारत के साथ गहरे व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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