क्या है 'ट्रिपल-ए' रणनीति? जिसकी बदौलत भारत ने होर्मुज बंदी को भी दी मात; बीच जंग कैसे टाला बड़ा ऊर्जा संकट

संकट शुरू होने के तुरंत बाद, सरकार ने एक इंटर-मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया जिसमें विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय और भारतीय नौसेना शामिल थे।

आज से चार महीने पहले यानी फरवरी 2026 के आखिरी दिनों में जब पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच सैन्य संघर्ष छिड़ा, तब दुनिया के सबसे व्यस्त और अहम समुद्री तेल मार्ग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Strait of Hormuz) के बंद होने की खबर आई। समुद्री मार्ग के इस बंदी से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। भारत के लिए भी यह किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि देश अपनी तेल जरूरतों का 90 फीसदी और एलपीजी (LPG) का 60 फीसदी आयात इसी रास्ते से करता है। लेकिन अब चार महीने बाद, भारत न केवल इस संकट से सुरक्षित बाहर निकल आया है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी स्थिर बनाए रखा है।

अब पश्चिम एशिया में युद्ध थम गया है। होर्मुज समुद्री मार्ग भी खुल गया है। ऐसा लगता है कि अब भारत ऊर्जा संकट को संभालने के दौर से निकलकर सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है क्योंकि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें कम हुई हैं, बाज़ार के कुछ हिस्सों में ईंधन की कीमतें भी नरम पड़ने लगी हैं और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। 1 जुलाई 2026 को सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की है। 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर ₹183 से ज्यादा की कमी की गई है। नायरा एनर्जी (Nayara Energy) ने भी पेट्रोल के दाम ₹5 प्रति लीटर और डीजल के दाम ₹3 प्रति लीटर तक घटा दिए हैं।

अग्निपरीक्षा के वे चार महीने दरअसल, पश्चिम एशिया संघर्ष और तनाव के दौरान जैसे ही होर्मुज समुद्री मार्ग बंद हुआ, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर से उछलकर 120 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गईं थीं। इतना ही नहीं एलपीजी की आयात लागत में करीब 46% तक की बढ़ोत्तरी देखी गई और जहाजों का बीमा प्रीमियम कई गुना बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि भारत में ईंधन की भारी किल्लत होगी और कीमतें आसमान छू लेंगी, लेकिन सरकार की सटीक और दूरगामी रणनीति ने ऐसा होने नहीं दिया।

भारत की 'ट्रिपल-ए' रणनीति: एक्शन, एलायंस और इन्फ्रास्ट्रक्चर दरअसल, भारत ने इस संकट से निपटने के लिए तीन स्तरों पर 'ट्रिपल-ए' रणनीति पर काम किया। इसके तहत एक्शन, एलायंस और इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल है। पहली रणनीति कूटनीतिक जीत थी। भारत सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी समूह बनाया, जिसमें भारतीय नौसेना और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। इस समूह ने ईरानी अधिकारियों के साथ निरंतर बातचीत के जरिए भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा, पेट्रोलियम मंत्री ने कतर का दौरा किया, विदेश मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सऊदी अरब का दौरा किया। भारत ने रूस, ब्राज़ील, अल्जीरिया, वेनेजुएला, कनाडा, जापान और अमेरिका से भी वैकल्पिक ऊर्जा सप्लाई हासिल की।

तेल और गैस सप्लाई का विविधीकरण भारत संकट के समय में न केवल खाड़ी देशों पर निर्भर रहा बल्कि रूस, ब्राजील, कनाडा और अमेरिका जैसे 41 देशों से भारत ने तेल मंगाना शुरू कर दिया था। अमेरिका के साथ एलपीजी आयात का नया समझौता इस दिशा में गेम-चेंजर साबित हुआ। पिछले एक दशक में भारत ने अपने एलपीजी आयात टर्मिनलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 22 कर दी थी और पाइपलाइन नेटवर्क को भी दोगुने से अधिक विस्तार दिया था। देश के पास 5.33 मिलियन टन का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी बैकअप के रूप में मौजूद है।