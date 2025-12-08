Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAmid Indigo Crisis Leopard seen on Pune airport what are efforts to capture
इंडिगो उड़ान संकट के बीच पुणे एयरपोर्ट पर नजर आया बाघ, क्या है पूरा मामला

इंडिगो उड़ान संकट के बीच पुणे एयरपोर्ट पर नजर आया बाघ, क्या है पूरा मामला

संक्षेप:

इंडिगो की उड़ान संकट के बीच पुणे एयरपोर्ट पर बाघ दिखने की घटना ने रहस्य बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वन अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन दिनों में यह बाघ ट्रैप कैमरों में दो बार नजर आ चुका है।

Dec 08, 2025 04:54 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, पुणे
share Share
Follow Us on

इंडिगो की उड़ान संकट के बीच पुणे एयरपोर्ट पर बाघ दिखने की घटना ने रहस्य बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वन अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन दिनों में यह बाघ ट्रैप कैमरों में दो बार नजर आ चुका है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब यह बाघ एयरपोर्ट के कैमरे में कैद हुआ है। अप्रैल से लेकर अभी तक कई बार ऐसा हो चुका है, जब यह बाघ एयरपोर्ट परिसर में नजर आया। हालांकि अपनी चालाकी के चलते बाघ अभी तक पकड़ में नहीं आ पाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डिप्टी कंजर्वेटर महादेव मोहिते ने कहाकि इस बार बाघ को ज्यादा बेहतर ढंग से देखा गया है। अब इसके पकड़े जाने के चांसेज काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि बाघ इस बार काफी आराम से टहल रहा है। मोहिते का कहना है कि वर्तमान इंडिगो संकट के चलते एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन काफी कम है। रातें शांत हैं। यह बात अधिकारियों के पक्ष में जाती है। इन हालात में बाघ को जाल में फंसाने में आसानी होनी चाहिए।

हवाई अड्डे पर तेंदुए को अप्रैल से मध्य अगस्त के बीच कई बार देखा गया। इसमें 28 अप्रैल को सुबह और शाम को देखा गया। इसके बाद यह गायब हो गया और नवंबर के अंत तक दिखाई नहीं दिया। वर्तमान में, एयरसाइड और हवाई अड्डे की सीमा के साथ 15 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। तीन टनल-स्टाइल केज ट्रैप भी लगाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में कैमरों और केज की संख्या बढ़ाने की योजना है। जानवर को पकड़ने के पहले प्रयास असफल रहे क्योंकि, अधिकारियों के अनुसार, तेंदुआ अत्यंत चतुर था और प्रलोभन के बावजूद भी केज में प्रवेश नहीं करता था।

इससे पहले ऐसा लग रहा था कि तेंदुआ इलाके में बस गया है। इसके बाद यह चर्चा हुई थी कि ट्रांक्विलाइजर बंदूकों से तेंदुए को बेहोश करके उसे पकड़ा जाए। हालांकि काफी ऑब्जर्वेशन के बाद यह समझ में आया कि बाघ से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद हवाई अड्डे के ग्राउंड स्टाफ को सतर्क रहने और रनवे और आस-पास के क्षेत्रों में काम करते समय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IndiGo Flight Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।