इंडिगो उड़ान संकट के बीच पुणे एयरपोर्ट पर नजर आया बाघ, क्या है पूरा मामला
इंडिगो की उड़ान संकट के बीच पुणे एयरपोर्ट पर बाघ दिखने की घटना ने रहस्य बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वन अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन दिनों में यह बाघ ट्रैप कैमरों में दो बार नजर आ चुका है।
इंडिगो की उड़ान संकट के बीच पुणे एयरपोर्ट पर बाघ दिखने की घटना ने रहस्य बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वन अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन दिनों में यह बाघ ट्रैप कैमरों में दो बार नजर आ चुका है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब यह बाघ एयरपोर्ट के कैमरे में कैद हुआ है। अप्रैल से लेकर अभी तक कई बार ऐसा हो चुका है, जब यह बाघ एयरपोर्ट परिसर में नजर आया। हालांकि अपनी चालाकी के चलते बाघ अभी तक पकड़ में नहीं आ पाया है।
डिप्टी कंजर्वेटर महादेव मोहिते ने कहाकि इस बार बाघ को ज्यादा बेहतर ढंग से देखा गया है। अब इसके पकड़े जाने के चांसेज काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि बाघ इस बार काफी आराम से टहल रहा है। मोहिते का कहना है कि वर्तमान इंडिगो संकट के चलते एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन काफी कम है। रातें शांत हैं। यह बात अधिकारियों के पक्ष में जाती है। इन हालात में बाघ को जाल में फंसाने में आसानी होनी चाहिए।
हवाई अड्डे पर तेंदुए को अप्रैल से मध्य अगस्त के बीच कई बार देखा गया। इसमें 28 अप्रैल को सुबह और शाम को देखा गया। इसके बाद यह गायब हो गया और नवंबर के अंत तक दिखाई नहीं दिया। वर्तमान में, एयरसाइड और हवाई अड्डे की सीमा के साथ 15 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। तीन टनल-स्टाइल केज ट्रैप भी लगाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में कैमरों और केज की संख्या बढ़ाने की योजना है। जानवर को पकड़ने के पहले प्रयास असफल रहे क्योंकि, अधिकारियों के अनुसार, तेंदुआ अत्यंत चतुर था और प्रलोभन के बावजूद भी केज में प्रवेश नहीं करता था।
इससे पहले ऐसा लग रहा था कि तेंदुआ इलाके में बस गया है। इसके बाद यह चर्चा हुई थी कि ट्रांक्विलाइजर बंदूकों से तेंदुए को बेहोश करके उसे पकड़ा जाए। हालांकि काफी ऑब्जर्वेशन के बाद यह समझ में आया कि बाघ से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद हवाई अड्डे के ग्राउंड स्टाफ को सतर्क रहने और रनवे और आस-पास के क्षेत्रों में काम करते समय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है।