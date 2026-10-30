इंडिया गठबंधन का मार्च vs BJP का पैदल मार्च, दिल्ली में एक नवंबर को सियासी भिड़ंत, अचानक क्यों कूदी भाजपा?
बीजेपी ने 1 नवंबर को दिल्ली के तिलक नगर से हरि नगर तक पैदल मार्च निकालने की योजना बनाई है। इसमें लगभग 5,000 लोग शामिल होंगे, जिसमें 1984 के सिख-विरोधी दंगों के पीड़ित और उनके परिवार भी शामिल हैं।
लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक नवंबर को इंडिया गठबंधन द्वारा बुलाई गई महारैली से पहले राष्ट्रीय राजधानी में कनॉट प्लेस से रामलीला मैदान तक मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, ''एक नवंबर को दोपहर 12 बजे मार्च शुरू होगा। यह मिंटो रोड और कनॉट प्लेस के जंक्शन से शुरू होगा और रामलीला मैदान तक हम सब मिलकर चलेंगे।'' कांग्रेस नेता ने लोगों से बड़ी संख्या में 'इंडिया' गठबंधन के इस मार्च में शामिल होने का आह्वान किया है।
राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयुक्त ज्ञानेश कुमार और ''वोट चोरी'' के खिलाफ एक नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में कनॉट प्लेस से रामलीला मैदान तक मार्च निकालेगा। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर लोगों से इस मार्च में शामिल होने की अपील की। विपक्षी गठबंधन ने इस मार्च को 'चलो दिल्ली' नाम दिया है। इस मार्च के बाद रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन की रैली होगी।
भाजपा ने भी बुलाया पैदल मार्च
अब इस मार्च के जवाब में केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी उसी दिन मार्च का ऐलान किया है। IANS के मुताबिक, बीजेपी ने 1 नवंबर को दिल्ली के तिलक नगर से हरि नगर तक पैदल मार्च निकालने की योजना बनाई है। इसमें लगभग 5,000 लोग शामिल होंगे, जिसमें 1984 के सिख-विरोधी दंगों के पीड़ित और उनके परिवार भी शामिल हैं। इसमें बीजेपी के प्रमुख सिख नेताओं और पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, यह मार्च सुबह 11:00 बजे शुरू होगा। इस मार्च में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।