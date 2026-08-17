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कब तक करें होर्मुज खुलने का इंतजार? अब बर्फीले रास्ते से होगा व्यापार; भारत भी भेजेगा अपना जहाज

By Ankit Ojha
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होर्मुज और स्वेज नहर के रास्ते पर मंडराते अनिश्चितता के बादल के बीच अब नए रास्ते से व्यापार खोलने की तैयारी है। यह रास्ता रूस के साइबेरियाई तट के ऊपर से आर्कटिक महासागर से होकर गुजरता है। भारत भी 2027 में परीक्षण के लिए अपना शिप भेजेगा।

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रूस के साइबीरिया और आर्कटिक महासागर से व्यापार की तैयारी

लाल सागर, स्वेज नहर और दूसरे समुद्री रास्तों पर बढ़ते तनाव और युद्ध ने वैश्विक व्यापार को समुद्री मार्गों की सुरक्षा के प्रति सतर्क कर दिया है। अब यह समझ में आ गया है कि होर्मुज के खुलने के लिए हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता। किसी एक रास्ते के बंद होने से जहाजों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है, जिससे समय और परिवहन लागत दोनों बढ़ते हैं। इसी जोखिम को देखते हुए चीन यूरोप तक पहुंचने के लिए आर्कटिक समुद्री मार्ग का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी में है।

20 दिन में चीन से यूरोप की यात्रा

इस रास्ते से चीन से यूरोप की यात्रा करीब 20 दिन में पूरी हो सकती है। फिलहाल चीन से यूरोप जाने वाले बड़े कंटेनर जहाज हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर और स्वेज नहर से होकर भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप पहुंचते हैं। आर्कटिक मार्ग में जहाज चीन के उत्तरी हिस्से से निकलकर रूस के साइबेरियाई तट के ऊपर से आर्कटिक महासागर में जाएंगे और वहां से यूरोप की ओर बढ़ेंगे।

चीन को लंबे समय से चिंता है कि उसके व्यापार और ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा कुछ समुद्री रास्तों पर निर्भर है। इसे उसकी ‘मलक्का दुविधा’ से भी जोड़ा जाता है। मलक्का जलमार्ग में संकट या नाकेबंदी उसके बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। इसीलिए चीन ‘आइस सिल्क रोड’ को केवल व्यापारिक रास्ते के रूप में नहीं, बल्कि रणनीतिक परियोजना के तौर पर भी देख रहा है। अमेरिका और यूरोप के रूस पर बढ़ते दबाव के बीच चीन-रूस सहयोग वाला यह रास्ता आने वाले समय में वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है।

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भारत भी क्यों चाहता है रास्ते में हिस्सेदारी?

ऊर्जा सुरक्षा, रूस से व्यापार और यूरोप से बेहतर संपर्क के कारण बढ़ रहा है। इससे रूस के आर्कटिक क्षेत्र और सुदूर पूर्व से तेल, गैस और अन्य संसाधनों की आपूर्ति आसान हो सकती है। भारत ने 2027 में इस मार्ग पर पहला जहाज परीक्षण के लिए भेजने की योजना बनाई है।

यह रास्ता खास क्यों है

यह रास्ता लगभग 5,600 किलोमीटर लंबा है। रूस के आर्कटिक तट के साथ-साथ चलता है और पूर्वी एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला सबसे छोटा शिपिंग मार्ग है। चीन से उत्तरी यूरोप तक यह रास्ता करीब 18-20 दिन में पूरा हो सकता है। इसके मुकाबले स्वेज नहर या अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते यात्रा में 40-50 दिन तक लगते हैं। छोटा रास्ता होने से ईंधन और परिचालन लागत भी घट सकती है।

समय की बचत होगी

इस मार्ग का एक लाभ यात्रा का समय है। चीन से यूरोप की यात्रा में लगभग 20 दिन लगते हैं, जबकि चीन-यूरोप रेल मार्ग से लगभग 25 दिन, स्वेज नहर के रास्ते 40 दिन और केप ऑफ गुड होप के चारों ओर से जाने पर 50 दिन लगते हैं। इसका पहला परीक्षण सितंबर 2025 में हुआ। ट्रेनें 20 दिनों में फेलिक्सस्टोव पहुंच गईं, जिससे चीन-यूरोप के बीच का समय कम करने की क्षमता प्रदर्शित हुई। (हिन्दुस्तान प्रिंट के सहयोग से)

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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