वोटों की गिनती के बीच भाजपा का बड़ा दावा- पश्चिम बंगाल में हम 174 सीट जीतेंगे

भगवा पार्टी का कहना है कि इस चुनाव में वह 174 सीटें जीतेगी और पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। कोलकाता की माणिकतला विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय ने यह दावा किया है।

Bengal Election Results: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में भाजपा और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब तक 293 में से 230 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इनमें भाजपा 119 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 106 सीटों पर आगे चल रही है। इस बीच भाजपा ने बड़ा दावा कर दिया है। भगवा पार्टी का कहना है कि इस चुनाव में वह 174 सीटें जीतेगी और पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी।

कोलकाता की माणिकतला विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय ने यह दावा किया है। रॉय ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए तापस रॉय ने बंगाल में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर बड़ा अनुमान लगाया। उन्होंने कहा, "मेरे रूढ़िवादी आकलन के अनुसार, भाजपा को राज्य में 168 से 174 सीटें मिलेंगी। जनता ने शांतिपूर्ण मतदान के पक्ष में जनादेश दिया है।"

तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर निशाना साधते हुए रॉय ने आगे कहा, "TMC यह बात हजम नहीं हो रही है कि इस बार चुनाव में खून-खराबा नहीं हुआ, कोई लाशें नहीं मिलीं और न ही खून बहाया गया।" गौरतलब है कि बंगाल चुनाव में हिंसा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है, लेकिन भाजपा इस बार शांतिपूर्ण चुनाव को अपने पक्ष में देख रही है।

आपको बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की गई। इसके बाद सुबह 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों की गिनती शुरू हुई। सभी मतगणना केंद्रों पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। परिणामों के आधिकारिक रुझान चुनाव आयोग के पोर्टल पर रियल-टाइम अपडेट किए जा रहे हैं।

एग्जिट पोल ने क्या कहा था? पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए आए एग्जिट पोल्स ने भी एक कड़े मुकाबले की भविष्यवाणी की थी। जहां 'चाणक्य स्ट्रैटेजीज' और 'मैट्रिज' जैसे कुछ सर्वेक्षणों ने भाजपा को बढ़त दी है, वहीं अन्य पोल टीएमसी की वापसी की संभावना जता रहे हैं। छोटी पार्टियों की भूमिका इस बार सीमित रहने की उम्मीद है, जिससे मुख्य मुकाबला सीधे तौर पर ममता बनर्जी की टीएमसी और भाजपा के बीच ही सिमट गया है। अब सबकी नजरें दोपहर तक आने वाले स्पष्ट रुझानों पर टिकी हैं, जो यह तय करेंगे कि क्या बंगाल में वास्तव में 'दीदी' का किला ढहेगा या भाजपा का 'मिशन बंगाल' एक बार फिर अधूरा रह जाएगा।