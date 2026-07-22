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भारत से बढ़ी नजदीकियां, फिर भी पाकिस्तान पर मेहरबान हुआ यह देश; करोड़ों की मदद

By Nisarg Dixit
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खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। हालांकि, मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संबंध बेहतर होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच कनाडा ने पाकिस्तान के लिए बड़ी मदद का ऐलान किया है।

भारत से बढ़ी नजदीकियां, फिर भी पाकिस्तान पर मेहरबान हुआ यह देश; करोड़ों की मदद

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद पाकिस्तान पहुंचीं थीं। सोमवार को उनकी यात्रा पूरी होने से पहले ही कनाडा ने इस्लामाबाद को करोड़ों डॉलर की सौगात दे दी है। खबर है कि उन्होंने 47 मिलियन डॉलर से ज्यादा का सहयोग करने का ऐलान किया है। ये रकम विकास कार्यों और सुरक्षा सहयोग में खर्च की जानी है। खास बात है कि पाकिस्तान को बड़ी मदद का ऐलान ऐसे समय पर किया गया है, जब कनाडा लगातार भारत के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा है।

ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के मुताबिक, आनंद ने कहा है कि कनाडा इंटरपोल, UN ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के साथ प्रोजेक्ट्स के लिए 2.2 मिलियन डॉलर से ज्यादा की नई फंडिंग देकर पाकिस्तान की कोशिशों में अपना सहयोग बढ़ाएगा। साथ ही उन्होंने कनाडा से जुड़े 3 प्रोजेक्ट्स के लिए 45 मिलियन डॉलर की फंडिंग का भी ऐलान किया है।

भारत के खिलाफ कनाडा से मदद मांग रहा है पाकिस्तान

आनंद के सामने पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का मुद्दा भी छेड़ दिया। विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा, 'हम कनाडा समेत अपने मित्र देशों से समर्थन चाहते हैं ताकि भारत के साथ सिंधु जल संधि को तुरंत बहाल किया जा सके, पानी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल को खत्म किया जा सके और अंतरराष्ट्रीय कानून व परंपराओं के अनुसार अंतरराष्ट्रीय कानून एवं संधि की शर्तों का पालन किया जा सके।'

भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश में कनाडा

पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। सरी में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड में ट्रूडो ने भारत की भूमिका की ओर इशारा किया था। हालांकि, बाद में उनके ही मुल्क ने इससे इनकार कर दिया। हाल ही में कनाडा पुलिस ने भी कहा है कि उस मामले में भारत की भूमिका के कोई सबूत नहीं हैं।

ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों देशों के संबंध बेहद खराब दौर में पहुंच गए। इसके बाद भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया कि वह अपनी धरती से खालिस्तान समर्थकों को अपनी गतिविधियां चलाने की अनुमति दे रहा है।

क्या बोली कनाडा पुलिस

रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की उपायुक्त लिसा मोरलैंड ने कहा था, 'इस संगठित अपराध जांच, लगाए गए आरोपों और अभियोग के आधार पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि भारतीय अधिकारी इसमें शामिल थे।' मोरलैंड ने कहा कि भारत सरकार ने जांच में पूरा सहयोग किया।

मार्क कार्नी की एंट्री से बदले हाल

मार्क कार्नी के कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों ने रिश्ते बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अटकलें लगाई जा रहीं हैं कि वह अमेरिका पर आर्थिक निर्भरता कम करने की कोशिश में हैं। फरवरी में उनकी भारत यात्रा को भी इससे जोड़कर देखा गया था। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया था।

कनाडा के प्रधानमंत्री 27 फरवरी से दो मार्च तक भारत के दौरे पर थे। इस दौरान भारत और कनाडा ने यूरेनियम और जरूरी खनिजों की आपूर्ति को लेकर अहम समझौते किए थे और जल्द ही एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार करने पर सहमति जताई थी।

पीएम मोदी से मुलाकात

जून में फ्रांस के एवियॉन में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई समकक्ष कार्नी की मुलाकात भी हुई थी। तब पीएम मोदी ने लिखा था, 'एवियॉन जी7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री कार्नी से मिलकर खुशी हुई।' उन्होंने कहा, 'एक साल से भी कम समय में यह हमारी चौथी मुलाकात है, जो भारत और कनाडा के बीच मजबूत रिश्तों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाती है। हमने दोनों देशों के बीच रिश्तों के सभी पहलुओं पर चर्चा की, खासकर पिछली मुलाकात के बाद से हुई प्रगति पर।'

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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