डिलिमिटेशन पर चर्चा के बीच स्टालिन ने कट्टाबोमन और एत्तप्पन को किया याद, कौन थे दोनों
डिलिमिटेशन या परिसीमन बिल पर चल रही बहस के बीच स्टालिन ने दो ऐसे नाम लिए हैं, जो तमिलनाडु के इतिहास में काफी अहमियत रखते हैं। आखिर कौन हैं कट्टाबोमन और एत्तप्पन?
डिलिमिटेशन बिल पर चर्चा के बीच तमिलनाडु से दो शब्द सामने आए हैं। इन दोनों शब्दों को लेकर काफी ज्यादा उत्सुकता है। असल में राहुल गांधी ने डिलिमिटेशन के खिलाफ साथ आने के लिए डीएमके चीफ एमके स्टालिन का आह्वान किया था। इसके बाद स्टालिन ने इतिहास का हवाला देते हुए, कट्टाबोमन और एत्तप्पन का जिक्र किया। आखिर क्या हैं इन दो शब्दों के मायने और डिलिमिटेशन की बहस के बीच अचानक यह दोनों शब्द अहम कैसे हो गए? आइए जानते हैं...
कट्टाबोमन कौन थे
वीरपांडिय्या कट्टाबोमन 18वीं सदी के पन्चलनकुरिची के सरदार थे। उन्होंने वर्तमान तमिलनाडु में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वहीं, ‘एत्तप्पन’ आम तमिल में धोखेबाज या गद्दार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अपमानजनक शब्द है। कट्टाबोम्मन का जन्म 3 जनवरी, 1760 को हुआ था। वह पंचालनकुरिची के पॉलीगार (साहूकार) थे। लेकिन ब्रिटिशों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। कट्टाबोम्मन ने इसे ब्रिटिशों द्वारा उनके इलाके पर कब्जा करने की कोशिश के रूप में देखा और उन्होंने इसका मुकाबला किया। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के अनुसार, उन्हें 16 अक्टूबर, 1799 को कायत्थर में पकड़कर फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र 39 साल थी।
एत्तप्पन नायक कौन था
दूसरी ओर, एत्तप्पन का मतलब एत्तैपुरम के शासक एत्तप्पन नायक से है। उन्हें तमिल इतिहास में धोखाधड़ी के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। बताया जाता है कि उन्होंने कट्टाबोम्मन को ब्रिटिशों के हवाले कर दिया था। जानकारी के मुताबिक एत्तप्पन और कट्टाबोम्मन के बीच गहरी दोस्ती थी। लेकिन एत्तप्पन ने उनके साथ धोखेबाजी करते हुए कट्टाबोम्मन के ठिकाने की जानकारी अंग्रेजों को दे दी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई।
स्टालिन ने क्या कहा
बता दें कि डीएमके प्रमुख स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु और तमिल लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए डीएमके ने डिलिमिटेशन बिल के समर्थन का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस रास्ते पर समझौता नहीं करेगी। साथ ही भरोसा जताया कि इतिहास हमें एत्तप्पन नहीं, बल्कि कट्टाबोम्मन के रूप में याद करेगा। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी राहुल गांधी के अपील के जवाब में थी, जिसमें उन्होंने इंडिया ब्लॉक का साथ देने के लिए कहा था। तीन अगस्त को, लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष ने इस बिल के खिलाफ इसी तरह की अपील की थी। तब उन्होंने कहा था कि जो भी परिसीमन का समर्थन करता है वह तमिलनाडु के साथ ही नहीं, बल्कि उसके भविष्य के साथ भी धोखा कर रहा है। उन्होंने कहा था कि ऐसा करके आरएसएस और भाजपा को तमिलनाडु के लोगों और उसके भविष्य पर हमला करने की छूट दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा व्यक्ति 21वीं सदी का एत्तप्पन है।
क्या बदलेगा मन?
गौरतलब है कि मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में सोनिया गांधी सहित शीर्ष विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल द्रमुक प्रमुख स्टालिन के चेन्नई स्थित आवास पर पहुंचा। स्टालिन और द्रमुक नेताओं ने मल्लिकार्जुन खरगे नीत विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस दौरान परिसीमन विधेयक के मुद्दे पर चर्चा भी हुई। वहीं, स्टालिन और राहुल गांधी के गले मिलने व हाथ मिलाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि स्टालिन परिसीमन विधेयक पर अपना रुख बदलेंगे या नहीं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।