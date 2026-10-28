बाहर तूफान, अंदर गूंज रही थीं किलकारियां! चक्रवात में जन्मे 931 बच्चे; ये 6 नाम रखने की मची होड़

'अर्नब' चक्रवात का नाम बांग्लादेश ने रखा है। इसका उच्चारण 'ओरनब' (Ornab) किया जाता है और यह संस्कृत शब्द 'अर्णव' (arṇava) से आया है, जिसका अर्थ है समुद्र या विशाल जलराशि। बंगालियों के बीच यह एक आम नाम है।

बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान भले ही अभी कमजोर पड़ गया हो लेकिन उसका तांडव अभी भी जारी है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत आसपास के कई राज्यों में अभी भा तेज हवाओं संग बारिश हो रही है। इस बीच, ओडिशा से एक सुखद खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को बताया कि चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के दौरान ओडिशा में 900 से ज़्यादा बच्चों का जन्म हुआ। इस चक्रवात ने राज्य के दक्षिणी हिस्सों को बुरी तरह प्रभावित किया था।

तूफान के गुजरने के बाद की स्थिति की समीक्षा करते हुए, माझी ने बताया कि चक्रवात आने से पहले 2,245 गर्भवती महिलाओं को अलग-अलग स्वास्थ्य केंद्रों में पहुँचाया गया था, जिनमें से 931 महिलाओं ने इस दौरान बच्चों को जन्म दिया। यानी बाहर चक्रवाती तूफान का तांडव दिखा रहा था और उसी वक्त अंदर किलकारियां गूंज रही थीं। मुख्यमंत्री ने बताया, "सभी मामलों में, माँ और बच्चे दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं।"

तड़के टकराया तूफान चक्रवात 'अर्नब' तड़के 2 बजे से सुबह 8 बजे के बीच पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के तट से होकर गुजरा, जिसके कारण ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। माझी ने बताया कि खराब मौसम के बीच सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में पहुँचाने को प्राथमिकता दी। अधिकारियों के अनुसार, कुछ माता-पिता ने अपने नवजात लड़कों का नाम 'अर्नब' और लड़कियों का नाम 'बरशा' रखा। इसके अलावा, लड़कों के लिए 'तूफान' और 'पवन', तथा लड़कियों के लिए 'बतासी' जैसे नाम भी रखे गए।

सबसे ज्यादा ‘अर्नब’ नाम रखने की होड़ पात्रापुर के बेंगाई साही की रहने वाली 30 वर्षीय सुकांती प्रधान ने पात्रापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम 'अर्नब' रखा। माता-पिता द्वारा नाम चुने जाने के बाद, स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी संबित बेगराय ने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया। पहली बार माँ बनीं प्रधान, अपने बच्चे का यह नाम पाकर बहुत खुश थीं। बच्चे के पिता चक्रधर साबर, जो एक व्यवसायी हैं, ने बताया, "हमने उसका नाम 'अर्नब' रखने का फैसला किया। चक्रवाती तूफान के कारण, मेरी पत्नी को प्रसव के लिए पहले ही अस्पताल पहुँचा दिया गया था।"

बरसा और बरसा रानी भी रखे गए नाम चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि माँ और बच्चे दोनों की हालत स्थिर होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। चिकरदा की रहने वाली 22 वर्षीय रुक्मिणी बेहरा ने भी उसी अस्पताल में सुबह 9:08 बजे एक बेटी को जन्म दिया। परिवार ने बच्ची का नाम 'बरसा रानी' रखने का फैसला किया। बेहेरा ने बताया, "चक्रवात के तट से टकराने के बाद इलाके में भारी बारिश हुई, और उसी दौरान बच्ची का जन्म हुआ। मेडिकल स्टाफ ने 'बरसा' नाम सुझाया था।" बेहेरा के पति, राम चंद्र, दुबई में मजदूर के तौर पर काम करते हैं।

गंजम जिले में, प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 25 अक्टूबर से ही 493 गर्भवती महिलाओं को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचा दिया था। मुख्य जिला चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अधिकारी एस. कामेश्वर राव ने बताया कि दोपहर 1 बजे तक 220 महिलाओं की डिलीवरी हो चुकी थी। उन्होंने आगे कहा, "नवजात शिशुओं में 101 लड़के और 119 लड़कियां शामिल हैं। माताएं और बच्चे स्वस्थ हैं, और कुछ को तो अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है।"