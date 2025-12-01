SIR पर घमासान के बीच वंदे मातरम पर संसद में होगी चर्चा, PM मोदी भी लेंगे हिस्सा; 10 घंटे का समय अलॉट

संक्षेप: जानकारी के मुताबिक, सरकार लोकसभा में गुरुवार या शुक्रवार को इस मुद्दे पर चर्चा करा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर चर्चा के लिए 10 घंटे समय अलॉट किया है। ऐसी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चर्चा में शामिल होंगे।

Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र आज (सोमवार,1 दिसंबर) से शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने इस सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग की है। चर्चा नहीं कराए जाने की वजह से दोनों सदनों में आज हंगामा हुआ और विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। इस बीच, केंद्र सरकार ने वंदे मातरम पर इसी हफ्ते संसद में विशेष चर्चा कराने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक, सरकार इसी हफ्ते लोकसभा में गुरुवार या शुक्रवार को इस मुद्दे पर चर्चा करा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके लिए 10 घंटे का समय अलॉट किया है। ऐसी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चर्चा में भाग लेंगे।

बता दें कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर सरकार ने इस सप्ताह इस पर विशेष चर्चा कराने का फैसला किया है। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई थी, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने भी अपनी सहमति दे दी है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताते हुए सभी दलों को इसमें भाग लेने का न्योता दिया है। दूसरी, तरफ, विपक्षा दलों ने इस चर्चा में कोई खास रूचि नहीं दिखाई है।

विपक्ष SIR पर तत्काल चर्चा कराने पर अड़ा विपक्षी दल देश के 12 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अलावा दिल्ली आत्मघाती बम धमाके और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की खराब स्थिति पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है। संसद सत्र के पहले दिन इसी मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा भी हुआ। विपक्ष SIR पर तत्काल चर्चा कराने पर अड़ा रहा लेकिन सरकार ने फिलहाल इस पर सहमति नहीं दी है। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि सरकार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की विपक्ष की मांग पर विचार कर रही है और इस मांग को खारिज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव सुझार समेत किसी भी मुद्दे पर चर्चा से पीछे नहीं हट रही है।