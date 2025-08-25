इधर दोस्ती, उधर टेंशन दे रहा चीन; फिर ड्रैगन की चाल भारत कैसे कर रहा फुस्स? PMO में क्या तैयारी

अनुमान है कि चीन इस बांध के जरिए 40 अरब घन मीटर पानी रोक लेगा। इससे भारत को मिलने वाला पानी लगभग 1/3 कम हो जाएगा। इसका असर खासकर गर्मियों में दिखेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो भारत का एक बड़ा भू-भाग बंजर हो सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से भले ही भारत और चीन लंबे समय बाद फिर से एक-दूसरे के नजदीक आ रहे हों। सीधी उड़ान से लेकर व्यापार मार्ग खोलने समेत कई मुद्दों पर मतभेद भुलाकर दोनों देश आगे की राह आसान करने पर सहमत हो रहे हों। बावजूद इसके पड़ोसी देश की एक चाल और प्रोजेक्ट ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत को डर है कि तिब्बत में चीन द्वारा प्रस्तावित एक विशाल बांध गर्मियों के मौसम में एक बड़ी नदी का जल प्रवाह 85% तक कम कर सकता है।

मामले से परिचित चार सूत्रों और देखे गए सरकारी विश्लेषण के हवाले से रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली चीन के इस प्रस्तावित बांध के प्रभावों को कम करने के लिए अपनी बाँध परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। दरअसल, भारत की यह चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि चीन भारत के ऊपर यानी तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है लेकिन उसका दावा है कि बांध पानी का रुख नहीं मोड़ेगा, जबकि भारत को इस बात की सबसे बड़ी चिंता सता रही है कि बांध बन जाने से भारत में आने वाली नदियों का जलप्रवाह बाधित हो जाएगा।

भारत सरकार 2000 के दशक से बना रही प्लान बता दें कि भारत सरकार 2000 के दशक की शुरुआत से ही तिब्बत के आंग्सी ग्लेशियर से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने की योजना पर विचार कर रही है लेकिन सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय निवासियों के उग्र और हिंसक प्रतिरोध की वजह से इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। स्थानीय लोगों को डर है कि बाँध बनने से उनके गाँव जलमग्न हो जाएँगे और उनका जीवन और विरासत नष्ट हो जाएंगे। यह जल प्रवाह चीन, भारत और बांग्लादेश में 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी को जीवन प्रदान करता है।

क्या है आंग्सी ग्लेशियर? आंग्सी ग्लेशियर हिमालय क्षेत्र के तिब्बत में स्थित एक हिमनद (ग्लेशियर) है, जो यारलुंग त्संगपो नदी का स्रोत है। यह यारलुंग त्संगपो नदी ही आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी बनती है, इसलिए आंग्सी ग्लेशियर को ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। यह तिब्बत के न्गारी विभाग के पुरंग ज़िले में, हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में स्थित है। कभी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर को माना जाता था, लेकिन 2011 में चीनी वैज्ञानिकों ने आंग्सी ग्लेशियर को इसका असली स्रोत घोषित किया, जिसे भारतीय पर्यवेक्षकों ने भी स्वीकार कर लिया।

दिसंबर में चीन के ऐलान ने बढ़ाई चिंता पिछले साल दिसंबर में चीन ने फिर घोषणा की कि वह भारत में प्रवेश करने से पहले यारलुंग ज़ंग्बो नदी (भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है) पर दुनिया का सबसे बड़ा जलविद्युत बांध बनाएगा। इससे नई दिल्ली में यह आशंका पैदा हो गई कि उसका पुराना रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी, जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर अपना दावा करता रहा है और उसका नामाकरण भी करता रहा है, फिर से ब्रह्नपुत्र नदी पर अपने नियंत्रण को एक रणनीतिक हथियार बना सकता है।

भारत ने उठाए क्या कदम, PMO में क्या तैयारी भारत ने चीन के इस बांध से संभावित खतरे को कम करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी दिशा में देश की सबसे बड़ी जलविद्युत कंपनी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (NHPC) ने मई में सशस्त्र पुलिस सुरक्षा में अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय भंडारण बांध के एक संभावित स्थल के पास सर्वेक्षण किया है। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो यह देश का सबसे बड़ा बांध होगा। रॉयटर्स ने नाम न छापने की शर्त पर दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा है कि वरिष्ठ अधिकारी इस वर्ष निर्माण में तेजी लाने के लिए बैठकें कर रहे हैं, जिनमें से एक अहम बैठक जुलाई में पीएम मोदी के कार्यालय (PMO) द्वारा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बांध की लागत 170 अरब डॉलर होगी।

40 अरब घन मीटर पानी रोक सकता है चीन रिपोर्ट में कहा गया है कि सूत्रों और दस्तावेज के अनुसार, दिल्ली का अनुमान है कि चीन इस बांध के जरिए 40 अरब घन मीटर पानी रोक लेगा। इससे भारत को इस नदी से मिलने वाला पानी लगभग एक तिहाई कम हो जाएगा। इसका असर विशेष रूप से गैर-मॉनसूनी महीनों में ज्यादा दिखेगा और जब तापमान बढ़ेगा तो भारत का एक बड़ा भू-भाग बंजर हो सकता है। भारत इसी जोखिम को कम करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित ‘ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना’ पर काम कर रहा है। अनुमान है कि ऊपरी सियांग परियोजना अपनी अनुमानित 14 बीसीएम भंडारण क्षमता के साथ इस कमी को पूरा करेगी और जब गर्मियों के मौसम में पानी की कमी होगी तो यहां से छोड़ जा सकेगा।