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अब चीफ जस्टिस के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन, सड़क पर क्यों उतरे वकील?

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
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एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी और महासचिव एच.वी. प्रवीण गौडा ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन केवल सांकेतिक है और चेतावनी दी कि अगर मुद्दों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

अब चीफ जस्टिस के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन, सड़क पर क्यों उतरे वकील?

देश की राजधानी दिल्ली हो या आर्थिक राजधानी मुंबई, बिहार की राजधानी पटना हो या कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु; इन दिनों सब जगह सड़कों पर संग्राम है। युवा विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बेंगलुरु के वकील भी शामिल हो गए हैं। वहां वकीलों ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतर आए। दरअसल, बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन (AAB) ने बुधवार (23 जुलाई) को कर्नाटक हाई कोर्ट के गोल्डन जुबली गेट के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विभु बखरू की प्रशासनिक उदासीनता के कारण बेंगलुरु की अदालतों (हाई कोर्ट सहित) का प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है।

AAB के सदस्यों ने कोर्ट परिसर और बाहर इसके खिलाफ धरना दिया और चीफ जस्टिस पर बेंगलुरु की अदालतों में प्रशासन और बुनियादी ढांचे से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल न कर पाने का आरोप लगाया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, वकीलों के एसोसिएशन (AAB) के कई पूर्व पदाधिकारियों, जिनमें पूर्व अध्यक्ष डीएल जगदीश, एमटी नानैया, एएन गंगाधरैया और एस बसवराज शामिल थे, ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इनके साथ बार काउंसिल ऑफ कर्नाटक के सदस्य और अन्य वकील भी शामिल हुए।

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बार-बार शिकायत के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं

वकीलों ने सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि अपनी शिकायतों को लेकर बार-बार गुहार लगाने के बावजूद चीफ जस्टिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा, “वकीलों की परेशानी चीफ जस्टिस के ध्यान में लाई गई है। आज न्याय देने की व्यवस्था में कोई जवाबदेही नहीं है। दूसरे राज्यों से आए जज हमारी चिंताओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। चीफ जस्टिस को इन मुद्दों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।”

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जज याचिकाएं फेंक रहे

AAB ने अदालतों के कामकाज में गंभीर अनियमितताओं का भी आरोप लगाया और कहा कि कई अदालतों में वकीलों द्वारा दाखिल किए गए मेमो स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, मामलों को लिस्ट नहीं किया जा रहा है और कुछ जज कथित तौर पर वकीलों की याचिकाएं वापस फेंक देते हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी दावा किया कि बेंच क्लर्क और कोर्ट स्टाफ ने कोर्ट रूम के अंदर प्रशासनिक कामकाज पर असल में कब्ज़ा कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुकदमेबाजी वाले विभागों में गैर-कानूनी डिग्री वाले लोग कोर्ट फाइलिंग की जांच-पड़ताल कर रहे हैं और मांग की कि ऐसे विभागों में कानूनी रूप से योग्य कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए।

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याद रखिए… आप भी कानूनी पेशे से आए हैं

एसोसिएशन ने सिटी सिविल कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट और मेयो हॉल कोर्ट में बुनियादी ढांचे की स्थिति पर भी असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में बार के योगदान के बावजूद, न्यायपालिका ने पर्याप्त सहयोग नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप वकीलों और मुकदमों से जुड़े लोगों, दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वकीलों ने जजों और मजिस्ट्रेटों से यह याद रखने का आग्रह किया कि वे भी कानूनी पेशे से ही आए हैं और बार के सदस्यों से दूरी न बनाने की चेतावनी दी।

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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