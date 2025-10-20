हाईड्रोजन बम तो बेकार निकला; वोट चोरी के आरोपों पर भाजपा ने राहुल, तेजस्वी का उड़ाया मजाक

संक्षेप: भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के ऊपर तंज कसा है। उन्होंने दोनों नेताओं का एक पैरोडी वीडियो साझा करते हुए लिखा कि इनका वोट चोरी वाला हाईड्रोजन बम तो बेकार निकला।

राहुल गांधी की तरफ से पिछले कई महीनों से लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर अब भाजपा ने भी हमला बोला है। बिहार में जारी चुनावी माहौल के बीच भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट चोरी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने राहुल के हाईड्रोजन बम को भी बेकार बम बताया।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पैरोडी वीडियो शेयर करते हुए मालवीय ने लिखा, "माहोल आंधी (राहुल गांधी) वोट चोरी का पर्दाफाश करने आए थे, लेकिन मीडिया के सामने खुद ही बेनकाब हो गए। हाइड्रोजन बम नहीं, भाई, यह तो बेकार बम निकले।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सीट के कथित सबूत दिखाते हुए चुनाव आयोग और भाजपा के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाया था। उस समय पर उन्होंने कहा था कि सरकार और आयोग के लिए यह केवल हल्का बॉम्ब है, इसके बाद वह हाईड्रोजन बॉम्ब लेकर आएँगे।

मालवीय द्वारा शेयर किए गए पैरौडी वीडियो में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जिनके नाम बदले हुए हैं। वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में उनसे वोट चोरी, बिहार में कांग्रेस राजद के बीच कथित दरार और राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव पर जंगल राज के आरोपों के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं।

गौरतलब है कि मालवीय का यह तंज बिहार विधानसभा चुनावों के बीच में आया है। यहां पर विपक्षी महागठबंधन के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान के संकेत मिल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख सोमवार (20 अक्टूबर) है। साथ ही, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने की भी आखिरी तारीख है, जिसमें 121 सीटें शामिल हैं।

आज ही, बांकीपुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नितिन नवीन ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, "इसे अभी गठबंधन न कहना ही बेहतर होगा। 36 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ दो पार्टियाँ आमने-सामने हैं; क्या इसे गठबंधन कहा जाएगा?" उन्होंने आगे कहा, "तेजस्वी यादव बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। कांग्रेस कभी गठबंधन स्वीकार नहीं करती और कांग्रेस के इर्द-गिर्द कोई गठबंधन पनप नहीं सकता... जहाँ धोखेबाज़ी की परंपरा रही हो, ऐसे दलों के बीच गठबंधन कैसे हो सकता है?"