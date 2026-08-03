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बिहार से MP तक भाजपा के लिए हार का गम, पर खुशी की मिल गई एक वजह

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भाजपा को बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, भगवा दल के लिए खुशी गुजरात से आई जहां पार्टी ने बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की है।

Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and BJP Natioonal President Nitin Nabin
बिहार और MP में हार के बीच भाजपा को गुजरात से मिली बड़ी जीत

बिहार, मध्य प्रदेश से गुजरात तक तीन भाजपा/एनडीए शासित राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बिहार और मध्य प्रदेश में जहां करारा झटका लगा है तो सबसे बड़े गढ़ गुजरात से आई एक खुशखबरी ने उसके गम को कुछ कम जरूर किया होगा। कांग्रेस के साथ हुए सीधे मुकाबले में भाजपा ने 30 हजार से अधिक वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की है।

बिहार में बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने दिया झटका

भाजपा को सबसे बड़ा झटका बिहार के बांकीपुर सीट पर लगा, जहां जन सुराज पार्टी के संस्थापक और अब तक दूसरों को चुनाव जितवाने के लिए चर्चित रहे प्रशांत किशोर ने पहली बार अपने सिर पर भी जीत का सेहरा बंधवा लिया। भाजपा के लिए यह हार इसलिए भी ज्यादा चुभने वाली है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन की सीट थी। राज्यसभा चुनाव के बाद बांकीपुर सीट खाली करने वाले नितिन नवीन और उनके पिता के पास करीब तीन दशक से यह सीट थी। भाजपा ने उपचुनाव में अपने एक साधारण कार्यकर्ता नीरज कुमरा को चुनाव मैदान में उतारा था। यह पहली बार है जब जनसुराज ने बिहार में अपना खाता खोला है, इससे पहले विधानसभा चुनाव में पीके अपनी पार्टी को एक भी सीट पर जितवाने में कामयाब नहीं रहे थे।

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दतिया में लगातार दूसरी बार हार

भाजपा को दूसरा बड़ा झटका दतिया सीट पर लगा जहां लगातार दूसरी बार पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी ने यहां पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी मोल लेकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने पटखनी दे दी।इससे पहले मध्य प्रदेश 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को 7,742 वोटों से हराया था। लेकिन सहकारी ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में दो वर्ष की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई और उपचुनाव की नौबत आ गई।

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बिहार और MP में जितने कम वोट, करीब उतने अंतर से गुजरात में जीत

उपचुनाव के नतीजों में भाजपा के लिए संतोष की बात सिर्फ इतनी है कि वह गुजरात में अपने विजयरथ की रफ्तार को कायम रखने में कामयाब रही है। गुजरात के मांजलपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के सतेंद्रभाई पटेल ने 30630 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। यहां कांग्रेस के भीखाभाई रबारी से सीधा मुकाबला था। भाजपा उम्मीदवार को जहां 55541 वोट मिले तो रबारी 24851 मत ही हासिल कर सके। इन दोनों उम्मीदवारों के अलावा यहां नोटा की ही विकल्प था, जिसे 2247 मतदाताओं ने चुना। खास बात यह है कि भाजपा को जितने वोटों से बिहार और मध्य प्रदेश में हार मिली है, करीब उतने वोटों से गुजरात में जीत मिली।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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