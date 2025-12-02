6 दिसंबर को बंगाल में गहराई अनहोनी की आशंका, गवर्नर ने खुद संभाली कमान; अफसरों को क्या आदेश
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में ‘बाबरी मस्जिद’ की आधारशिला रखने की घोषणा के मद्देनजर मंगलवार को राज्य सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। बोस ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो प्रशासन को एहतियातन लोगों को हिरासत में लेना चाहिए।
कबीर ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद ज़िले में अयोध्या की ‘बाबरी मस्जिद’ की तर्ज पर एक मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। हालांकि, तृणमूल ने इससे दूरी बना ली, जबकि भाजपा ने आरोप लगाया कि लोगों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है।
अयोध्या में कारसेवकों ने छह दिसंबर 1992 को ‘बाबरी मस्जिद’ को ध्वस्त कर दिया था। उनका दावा था कि मस्जिद रामजन्म भूमि मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। लोक भवन (राजभवन का नया नाम) के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने विधायक की घोषणा पर गहरी चिंता व्यक्त करने के बाद एक ‘कड़ा निर्देश’ जारी किया।
अधिकारी ने कहा, ‘‘राज्यपाल इस घटनाक्रम से बेहद चिंतित हैं, जिसमें एक विधायक ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नाम से एक मस्जिद की नींव रखने की तारीख तय कर दी है। उन्होंने राज्य सरकार को इस संदर्भ में सभी एहतियाती कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए हैं।’’