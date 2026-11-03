इधर लोकतंत्र बचाने की रैली, उधर, वोट चोरी; अमित शाह पर कॉकरोचों का आरोप, साथी दल के CM को भी लपेटा
आंध्र प्रदेश में निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कॉकरोच पार्टी के आशुतोष रांका ने एक्स पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं।
आंध्र प्रदेश में निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कॉकरोच पार्टी के आशुतोष रांका ने एक्स पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि जब अमित शाह लोकतंत बचाने के लिए हैदराबाद में रैली कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में बूथ कैप्चरिंग और वोट रिगिंग हो रही है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उनके साथियों को भी निशाना बनाया। रांका ने उन पर चुनावी भ्रष्टाचार में में नए मानक स्थापित करने का आरोप लगाया। आशुतोष रांका की टिप्पणियां ऐसे वक्त में आई हैं, जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हैदराबाद में लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहे हैं।
पोस्ट में तीन वीडियो
आशुतोष रांका ने एक्स पर जो पोस्ट शेयर की है, उसमें तीन वीडियो नजर आ रहे हैं। इन वीडियो में कुछ लोग पूल बूथ के अंदर बैलट पेपर को फाड़ते और उनका गलत इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। वहीं, रांका द्वारा पोस्ट एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति, एक महिला के साथ झगड़ा कर रहा है।
वीडियो देखने से लग रहा है कि महिला संभवत: वोट डालना चाहती है, लेकिन वह व्यक्ति उसे ऐसा नहीं करने देना चाहता है। हालांकि यह वीडियो कब का है और कहां का है, यह स्पष्ट नहीं है।
ऐसे हैं रुझान
गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में निकाय चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। 92 शहरी स्थानीय निकायों, जिनमें 13 नगर निगम और 79 नगरपालिकाएं व नगर पंचायतें शामिल हैं, उनके चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज ही शुरू हुई है। 138 काउंटिंग सेंटर्स पर 3,186 वार्डों के वोटों की गिनती हो रही है। यहां पर एक नवंबर को वोटिंग हुई थी, जिसमें कुल 62.16 फीसदी वोट पड़े थे।
बता दें कि कांग्रेस की एक नवंबर की रैली के विरोध में भाजपा देश भर में लोकतंत्र बचाओ रैली कर रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे हैं। यहां पर शाह रैली को संबोधित करने वाले हैं। आशुतोष रांका ने इसको लेकर ही अमित शाह पर निशाना साधा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।