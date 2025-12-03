Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsAmid 70 flights cancellations due to staff crunch and technical snag IndiGo apologises
ऐसा क्या हो गया कि कैंसल करने पड़ गए 200 फ्लाइट्स, इंडिगो ने अब मांगी माफी; क्या बताए कारण

ऐसा क्या हो गया कि कैंसल करने पड़ गए 200 फ्लाइट्स, इंडिगो ने अब मांगी माफी; क्या बताए कारण

संक्षेप:

इंडिगो के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि पिछले कुछ दिनों में प्रौद्योगिकी से जुड़ी समस्याओं, हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ और परिचालन प्रावधानों समेत विभिन्न कारणों से कई उड़ानों में देरी हुई है जबकि कुछ को रद्द करना पड़ा है।

Wed, 3 Dec 2025 07:28 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से एक इंडिगो ने आज (बुधवार, 3 दिसंबर को) देश भर में करीब 200 घरेलू उड़ानें रद्द करने और उड़ानों में देरी होने के बाद माफी मांगी है। अपने बयान में विमानन कंपनी ने कहा है कि क्रू मेम्बर्स की कमी, टेक्निकल दिक्कतों और एयरपोर्ट पर भीड़ जैसी कई वजहों से उसे फ्लाइट्स कैंसल करने पड़े हैं। इस वजह से हजारों यात्रियों को परेशानी हुईं। यात्रियों ने उड़ानें रद्द होने पर विमान कंपनी पर अपना गुस्सा उतारा।

सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं, जिनमें गुस्साए यात्री उड़ानें रद्द करने को लेकर एयरलाइन स्टाफ से बहस करते दिख रहे हैं। कई लोगों ने X पर अपना गुस्सा ज़ाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को टैग किया है। आज सुबह X पर एक यूज़र ने लिखा, "बहुत बुरा हुआ कि #Ayyappadevotes को हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि @IndiGo6E घंटों की देरी को ठीक करने में नाकाम रहा। पैसेंजर्स को क्लैरिटी और ज़िम्मेदार सर्विस मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि अथॉरिटीज़ तुरंत एक्शन लेंगी।"

इंडिगो ने बयान में क्या कहा?

इसके बाद इंडिगो ने माफी मांगते हुए कहा, "हम मानते हैं कि पिछले दो दिनों से पूरे नेटवर्क में इंडिगो के ऑपरेशन्स में काफी रुकावट आई है। इंडिगो के प्रवक्ता ने बयान में कहा, “पिछले कुछ दिनों में प्रौद्योगिकी से जुड़ी समस्याओं, हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ और परिचालन प्रावधानों समेत विभिन्न कारणों से कई उड़ानों में देरी हुई है जबकि कुछ को रद्द करना पड़ा है।” मंगलवार के सरकारी डेटा से पता चलता है कि इंडिगो एयरलाइन का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस गिरकर सिर्फ़ 35 फीसदी रह गया है, जो पंक्चुएलिटी के लिए एक बड़ी गिरावट है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली एयरपोर्ट पर 38 इंडिगो फ्लाइट्स को उड़ान भरने में हुई देरी, क्या वजह?

दिल्ली में 38 उड़ानें रद्द

बता दें कि चालक दल की कमी के कारण बुधवार को घरेलू एयरलाइन इंडिगो की 70 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। उड़ानें रद्द होने से सबसे ज्यादा दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के यात्री प्रभावित हुए हैं क्योंकि इन हवाईअड्डों पर चालक दल की पर्याप्त उपलब्धता न होने से इंडिगो की कई उड़ानों के संचालन में देरी हुई। हालांकि, अन्य हवाई अड्डों पर भी चालक दल की कमी रही। अब इंडिगो ने कहा है कि उसकी कुछ उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ विलंबित हुई हैं। दिल्ली में आज इंडिगो की 38 उड़ानें रद्द रहीं।

ये भी पढ़ें:हवा में हो गया गायब, 239 यात्रियों को लेकर उड़ा था विमान; 11 साल बाद तलाश क्यों?

चालक दल की भारी कमी

एक सूत्र ने कहा, "उड़ान ड्यूटी की समय सीमा (एफडीटीएल) मानदंडों का दूसरा चरण लागू होने के बाद से इंडिगो को चालक दल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण हवाईअड्डों पर उड़ाने रद्द करनी पड़ी और कुछ उड़ानों में काफी देरी हो रही है।" सूत्र ने कहा कि बुधवार को स्थिति अधिक खराब हो गई और बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द करना पड़ा या उनके संचालन में विलंब हुआ। यह एयरलाइन फिलहाल करीब 2,100 घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करती है। (भाषा इनपुट्स के साथ)

