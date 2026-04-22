नशा देकर अमेरिकी महिला से रेप, होमस्टे मालिक ने 3 दिन तक काटे रखा वाई-फाई
कर्नाटक के कोडागू में एक अमेरिकी महिला के साथ होमस्टे में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का खौफनाक मामला सामने आया है। होमस्टे मालिक ने 3 दिन तक पीड़िता का वाई-फाई काटकर उसे कैद रखा। जानें इस सनसनीखेज वारदात की पूरी खबर।
कर्नाटक के कोडागू जिले से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां एक होमस्टे में रुकी अमेरिकी महिला के साथ कथित तौर पर नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया गया। मंगलवार को पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
पीड़िता अमेरिका के वाशिंगटन की रहने वाली है और भारत घूमने आई थी। वह कोडागू जिले के कुट्टा गांव स्थित एक होमस्टे में ठहरी थी। जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसे एक ड्रिंक दी गई जिसमें कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था। इसे पीने के बाद उसके साथ यह घिनौनी वारदात की गई। पीड़िता की शिकायत और शुरुआती सबूतों के आधार पर हमने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
मामले को दबाने की कोशिश और होमस्टे मालिक की भूमिका
इस मामले में मुख्य आरोपी झारखंड का रहने वाला है। हालांकि, घटना ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब इसमें होमस्टे के मालिक की भूमिका भी सामने आई। आरोप है कि होमस्टे के मालिक ने इस पूरी घटना को दबाने और छिपाने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार, मालिक ने जानबूझकर तीन दिनों तक पीड़िता का वाई-फाई कनेक्शन काट दिया, ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके और मदद न मांग सके। पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया, प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि मालिक ने पीड़िता का बाहरी दुनिया से संपर्क काटने का प्रयास किया। उसकी इस भूमिका की जांच की जा रही है और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
पीड़िता का बचाव और पुलिस की कार्रवाई
तीन दिनों तक फंसे रहने के बाद, पीड़िता किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब रही। उसने होमस्टे मालिक को चकमा देते हुए कहा कि वह मैसूर जा रही है।
अमेरिकी दूतावास का हस्तक्षेप
वहां से निकलने के बाद पीड़िता ने अमेरिका में अपने अधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने ईमेल के जरिए भारतीय पुलिस से संपर्क साधा। दूतावास से सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत औपचारिक कार्यवाही शुरू की और जांच के लिए विशेष टीमें तैनात कर दीं। एक स्थानीय अदालत ने मुख्य आरोपी और होमस्टे मालिक, दोनों को 3 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
विदेश मंत्रालय (MEA) की नजर
इस घटना ने केंद्र सरकार का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। विदेश मंत्रालय के दिल्ली और चेन्नई स्थित अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया है ताकि स्थिति की समीक्षा की जा सके और आगे की कार्रवाई में समन्वय बैठाया जा सके। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, जिला प्रशासन ने अब तक इस पर कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है।
आगे की जांच जारी
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इसमें फोरेंसिक जांच और डिजिटल सबूतों को इकट्ठा करने का काम शामिल है। पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो और हर एंगल से मामले की तहकीकात की जाए।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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