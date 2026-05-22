भारत आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जानें क्यों कोलकाता से कर रहे हैं दौरे की शुरुआत
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को चार दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। इस दौरान वह कोलकाता भी जाएंगे। कोलकाता में अमेरिका का बेहद पुराना महावाणिज्यिक दूतावास है। 1792 में यह दूतावास खोला गया था।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो चार दिनों की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। उनका दौरा 23 मई से 26 मई तक चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने में विदेश विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद वह पहली बार भारत की यात्रा कर रहे हैं। वह अपनी यात्रा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे और ऊर्जा सुरक्षा पर व्यापक चर्चा होगी। वहीं एक दशक में वह कोलकाता जाने वाले पहले अमेरिकी विदेश मंत्री होंगे।
कोलकाता क्यों जाएंगे विदेश मंत्री रूबियो?
अमेरिकी कूटनीति को देखते हुए रूबियो की कोलकाता यात्रा काफी अहम है। अमेरिका के पुराना महावाणिज्य दूतावासों में से एक कोलकाता में भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने बेंजामिन जॉय को 1792 में कोलकाता स्थित इस महावाणिज्य दुतावास का पहला राजदूत नियुक्त किया था। वह दो साल बाद 1794 में कोलकाता पहुंचे। उस समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था इसलिए जॉय को कभी मान्यता ही नहीं दी गई।
बता दें कि यह महावाणिज्य दूतावास हो ची मिन्ह मार्ग पर स्थित है। यहीं से भारत के 11 राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड. त्रिपुरा में अमेरिका अपने वाणिज्यिक हितों की निगरानी करता है। साल 2012 में विदेश मंत्री के तौर पर हिलेरी क्लिंटन कोलकाता गई थीं। उन्होंने तत्कालीनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी। कोलकाता शहर अपनी विरासत के लिए भी जाना जाता है। वहीं राष्ट्रीय राजनीति में पश्चिम बंगाल के महत्व को देखते हुए भी रूबियो का यह दौरा अहम माना जा रहा है। हाल ही में यहां बड़ा परिवर्तन हुआ है और बीजेपी ने पहली बार जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार बना है।
क्वाड के विदेश मंत्रियों कि अहम बैठक
क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बहुप्रतीक्षित बैठक भी 26 मई को होनी है जिसमें रूबियो भी हिस्सा लेंगे। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि बैठक में मुक्त और खुले हिन्द-प्रशांत क्षेत्र और अन्य पारस्परिक महत्व के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर हाल के घटनाक्रमों पर विचार करेंगे।
वक्तव्य में कहा गया है कि विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के निमंत्रण पर पेनी वोंग, मोतेगी और रुबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि सभी सदस्य देश मुक्त और खुले हिन्द-प्रशांत के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप पिछले वर्ष एक जुलाई को वॉशिंगटन में हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। इसके अलावा सदस्य मौजूदा क्वाड पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, तथा हिन्द-प्रशांत क्षेत्र और अन्य पारस्परिक महत्व के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर हाल के घटनाक्रमों पर विचार करेंगे।
यात्रा के दौरान, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों तथा अमेरिका के विदेश मंत्री के विदेश मंत्री डॉ जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट करने की भी संभावना है। इस बीच, भारत में अमेरिका के दूतावास ने कहां है कि अमेरिका स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एकजुटता के साथ खड़ा है। दूतावास ने कहा है कि श्री रबियो की भारत यात्रा क्षेत्रीय सुरक्षा से लेकर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, " एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के लिए साथ खड़े हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा को समर्थन देने से लेकर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने तक विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत की आगामी यात्रा क्वाड साझेदारी के महत्व को रेखांकित करती है।' गौरतलब है कि क्वॉड की बैठक पिछले काफी समय से टलती आ रही थी। मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों में इस बैठक का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें