जल्द आ सकती है बड़ी खुशखबरी, आज भारत आ रहे हैं अमेरिकी अधिकारी; ट्रेड डील पर होगी बात

भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही बड़ी डील होने के आसार हैं। खबर है कि अमेरिकी अधिकारी सोमवार रात भारत पहुंच रहे हैं। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं है कि टैरिफ वॉर के बीच बातचीत कहां तक पहुंची है। भारत ने साफ कर दिया है कि देश के किसानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत से अच्छे संबंधों की दुहाई दे रहे हैं।

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी वार्ताकार या नेगोशिएटर भारत पहुंच रहे हैं। मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ता होने जा रही है। खास बात है कि यह मीटिंग ऐसे समय पर हो रही है, जब ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी शुल्क लगाया है। साथ ही रूसी तेल खरीदने को लेकर भी लगातार धमकी दी जा रही हैं।

दो दिन पहले ही हुई थी भारतीय अधिकारियों की मुलाकात अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कई प्रमुख अमेरिकी सांसदों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर चर्चा की थी। उन्होंने शुक्रवार को एक्स पोस्ट से बताया कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य जेम्स मोयलान को भारत-अमेरिका के बीच व्यापार साझेदारी और ऊर्जा सहयोग में हाल के घटनाक्रमों पर जानकारी देने का अवसर मिला।

उन्होंने लिखा, 'हमने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपसी हितों के मुद्दों पर भी विचार साझा किए। बातचीत और कूटनीति के जरिये यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए भारत के समर्थन को दोहराया।'

क्वात्रा रूस से तेल निर्यात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन की ओर से भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के चलते दोनों देशों के रिश्तों में आए तनाव के बीच अमेरिकी सांसदों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं।

G7 देशों को भड़का रहे हैं ट्रंप पीटीआई भाषा के अनुसार, अमेरिका ने जी7 देशों से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। अमेरिका ने जोर देकर कहा कि केवल एकीकृत प्रयास से ही मॉस्को की युद्ध मशीन को धन मुहैया कराने वाले स्रोत को बंद किया जा सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमीसन ग्रीर ने शुक्रवार को जी7 के वित्त मंत्रियों के साथ बातचीत की और उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की अपील के बारे में बताया। ट्रंप ने इन देशों से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने का आह्वान किया है।

बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया गया। लेकिन अमेरिका अक्सर भारत और चीन पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि उसने चीन पर इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगाया है। हालांकि, ट्रंप ने शनिवार को खासतौर से चीन का नाम लिया और NATO देशों से अपील की है कि चीन पर 50 से 100 फीसदी टैरिफ लगाया जाए।