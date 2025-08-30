भारत अब वह स्कूली बच्चा नहीं रहा, जिसे... अमेरिकी पत्रकार ने ही ट्रंप को खूब सुनाया

रिंक सांचेज ने कहा है कि भारत अब वह स्कूली बच्चा नहीं रहा, जिसे बताया जा रहा कि क्या करना है। वह कमरे में बैठा एक बड़ा लड़का है। रिक अमेरिका के बड़े पत्रकार और राजनैतिक टिप्पणीकार हैं।

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में गिरावट आ गई है। रूस से तेल आयात करने के चलते ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाया है, जिससे कुल टैरिफ बढ़कर 50 फीसदी हो गया है। ट्रंप ने न सिर्फ भारत पर, बल्कि दुनियाभर के देशों के साथ अपने देश के संबंध खराब कर लिए हैं। अब अमेरिका से ही ट्रंप के खिलाफ आवाज उठने लगी है। अमेरिकी पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर रिंक सांचेज ने बड़ा बयान दिया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रिंक सांचेज ने कहा है कि भारत अब वह स्कूली बच्चा नहीं रहा, जिसे बताया जा रहा कि क्या करना है। वह कमरे में बैठा एक बड़ा लड़का है। रिक अमेरिका के बड़े पत्रकार और राजनैतिक टिप्पणीकार हैं। पॉडकास्ट में बात करते हुए रिक ने काह कि भारत ने अमेरिका से कहा है कि आप हमारी तेल खरीद पर हुक्म नहीं चलाएंगे। वह क्षण वास्तव में परिवर्तनकारी और विनाशकारी था। अमेरिकी पत्रकार ने ट्रंप पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप भावनाओं, द्वेष और फॉक्स न्यूज के बयानों के आधार पर फैसले लेते हैं।