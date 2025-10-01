America respects Asim Munir more than the Indian PM said Congress leader Udit Raj भारत के पीएम से ज्यादा आसिम मुनीर का सम्मान करता है अमेरिका, कांग्रेस नेता उदित राज बोले, India News in Hindi - Hindustan
भारत के पीएम से ज्यादा आसिम मुनीर का सम्मान करता है अमेरिका, कांग्रेस नेता उदित राज बोले

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, 'हम गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप की तरफ से जारी व्यापक योजना का स्वागत करते हैं।' ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी के इस पोस्ट को दोबारा शेयर किया था।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 12:26 PM
भारत के पीएम से ज्यादा आसिम मुनीर का सम्मान करता है अमेरिका, कांग्रेस नेता उदित राज बोले

कांग्रेस नेता उदित राज ने अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती करीबियों पर भारत सरकार को घेरा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की तुलना क्रिकेट मैच से की। उन्होंने कहा है कि भारतीय पीएम से ज्यादा सम्मान अमेरिका में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का है। एशिया कप के फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी।

समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उदित राज ने कहा, 'पीएम मोदी इसका खुद खंडन नहीं कर पाए हैं। इधर उधर से कहवा देते। ट्रंप का सामंजस्य किसके साथ है? पीएम के साथ है। वह अमेरिका के प्रमुख हैं और सरकार के प्रमुख मोदी जी है। एक हेड जब बात करता है, तो दूसरे हेड को जवाब देना चाहिए। अगर नहीं जवाब दे रहा है तो सच बात है और सच्चाई भी है।'

उन्होंने कहा, 'हमारी पराक्रमी सेना पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी। पीओके भी ले लेती, लेकिन प्रधानमंत्री ट्रंप के दबाव में सरेंडर कर बैठे। दुख की बात है कि कहीं खेल और युद्ध की तुलना की जा सकती है। पुंछ में 16 लोग मार दिए गए, 26 पहलगाम में सिंदूर उजड़ गए। सिंदूर उजड़ने की तुलना क्रिकेट के खेल से करते हैं, शर्म नहीं आती...।'

कांग्रेस नेता ने कहा, 'तो जो आसिम मुनीर की भूमिका तो स्पष्ट है। वह तो भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा सम्मानित है अमेरिका की नजरों में। पहले लंच करने गए थे, अभी दो दिन पहले शहबाज शरीफ के साथ गए थे। कल जब गाजा पीस प्लान दिया गया था, उसको ट्रंप ने माना, आसिम मुनीर को माना, लेकिन मोदी जी को एक्नॉलेज नहीं किया।'

ट्रंप ने शेयर किया पीएम मोदी का पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिकी की तरफ से जारी गाजा पीस प्लान पर सहमति जताई थी। उन्होंने कहा था, 'हम गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप की तरफ से जारी व्यापक योजना का स्वागत करते हैं।' ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी के इस पोस्ट को दोबारा शेयर किया था।

