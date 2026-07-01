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भारत बहुत मुश्किल इलाके में है, उसके पड़ोसी...; पाकिस्तान का करीबी देश बोला

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर कभी भी बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि अब कुछ ही बिंदुओं पर बात होनी रह गई है। हालांकि, उन्होंने इसे लेकर समय की जानकारी नहीं दी है।

भारत बहुत मुश्किल इलाके में है, उसके पड़ोसी...; पाकिस्तान का करीबी देश बोला

भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर राजदूत सर्जियो गोर ने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया के बेहद मुश्किल इलाके में है। खास बात है कि उन्होंने भारत के पड़ोसियों को लेकर यह बात कही है। हालांकि, उन्होंने किसी भी देश का नाम नहीं लिया है। खास बात है कि यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब दोनों मुल्कों के बीच व्यापार समझौते को लेकर अंतिम दौर की चर्चाएं चल रहीं हैं।

मंगलवार को यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट में उन्होंने कहा, 'भारत दुनिया के एक ऐसे हिस्से में है, जहां चुनौतियां बहुत हैं। उसके कुछ पड़ोसी काफी मुश्किल और कड़े हैं और वहां ऐसे लोग हैं जो कब किस मिजाज में जागें और चीजें बदल दें।'

उन्होंने कहा, 'लेकिन अमेरिका और भारत में बहुत सी चीजें एक जैसी हैं और यही बात अगले कई दशकों तक हमारे रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगी। आप कोई भी क्षेत्र चुन लीजिए चाहे वह AI हो, टेक्नोलॉजी हो या एविएशन हो। हर जगह हमारे पास मिलकर काम करने की बहुत बड़ी संभावना है... आने वाले ये दो साल हमारे इस रिश्ते को एक ऐसे रास्ते पर ले जाएंगे, जो अगले कई दशकों तक आगे बढ़ता रहेगा।'

भारत और अमेरिका व्यापार समझौता

गोर ने मंगलवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंच चुका है और बातचीत का केवल अंतिम एक प्रतिशत हिस्सा ही बाकी है। उन्होंने भरोसा जताया कि समझौता जल्द अंतिम रूप ले लेगा। उन्होंने बताया कि करीब 18 महीने की वार्ता के बाद यह अब अंतिम चरण में है।

कुछ मुद्दे बाकी

गोर ने कहा, 'हम इस समझौते के अंतिम चरण में हैं। इसका अधिकतर हिस्सा पूरा हो चुका है। दोनों पक्षों की ओर से कुछ मुद्दे अभी बाकी हैं। बातचीत का केवल अंतिम एक प्रतिशत हिस्सा शेष है।' उन्होंने कहा, 'लोग पूछते हैं कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? हम पिछले डेढ़ साल से इस पर काम कर रहे हैं। तुलना करें तो यूरोप के साथ व्यापार समझौते में 20 वर्ष लगे थे। इसलिए जब तक हम यूरोपीय समझौते से पहले इसे पूरा कर लेते हैं, तब तक हम अच्छी स्थिति में हैं। हालांकि मैं इसे जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।'

मोदी और ट्रंप के रिश्तों का जिक्र

राजदूत ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत तालमेल दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है। गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत यात्रा की बेहद सुखद यादें संजो रखी हैं और वह आज भी उसका जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा, 'उनकी पिछली भारत यात्रा सबसे यादगार यात्राओं में से एक थी, जिसका वह आज भी जिक्र करते हैं। यह यात्रा उनके दिल के बेहद करीब रही है। मैं राष्ट्रपति का दोबारा भारत दौरा होने का इंतजार कर रहा हूं।'

राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अगले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य की घोषणा का भी उन्होंने जिक्र किया।

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लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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