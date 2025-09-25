America Deported 70 Years Sikh Woman Living from 30 Years Refused to Says Goodbye to Relatives रिश्तेदारों को अलविदा कहने तक का मौका नहीं दिया, अमेरिका ने बुजुर्ग सिख महिला को भारत भेजा, India News in Hindi - Hindustan
बुजुर्ग महिला के वकील अहलूवालिया ने दावा किया कि कौर को बेकर्सफील्ड से लॉस एंजिल्स ले जाया गया, जहां से उन्हें जॉर्जिया और उसके बाद नई दिल्ली के लिए एक उड़ान में बिठाया गया।

Madan Tiwari पीटीआई, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 09:27 PM
पंजाब की 73 वर्षीय सिख महिला हरजीत कौर, अमेरिका से निर्वासित उन लोगों में शामिल थीं जो गुरुवार शाम भारत पहुंचीं। उन्हें कैलिफोर्निया के अधिकारियों ने अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) के साथ नियमित जांच के दौरान हिरासत में लिया था। वह 30 साल से ज्यादा समय से अमेरिका में रह रही थीं। उनके वकील ने दावा किया कि बुजुर्ग महिला को अपने रिश्तेदारों को अलविदा कहने तक का भी मौका नहीं दिया गया। बुधवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, वकील दीपक अहलूवालिया ने कहा, "हरजीत कौर पंजाब वापस आ रही हैं। वह भारत पहुंच चुकी हैं।"

कौर को कैलिफोर्निया में आव्रजन अधिकारियों ने तब हिरासत में लिया जब वह नियमित जांच के लिए गई थीं, जिससे उनके परिवार और समुदाय के सदस्यों में विरोध और चिंताएं फैल गईं। कौर की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर उनके परिवार ने सैकड़ों समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर एक विरोध प्रदर्शन किया। कौर को आईसीई अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त कागजी कार्रवाई के लिए सैन फ्रांसिस्को कार्यालय आने के लिए कहने के बाद हिरासत में लिया गया था। अहलूवालिया ने बताया कि इसके बाद उन्हें बेकर्सफील्ड के एक हिरासत केंद्र में ले जाया गया।

इस पोस्ट में, अहलूवालिया ने दावा किया कि कौर को बेकर्सफील्ड से लॉस एंजिल्स ले जाया गया, जहां से उन्हें जॉर्जिया और उसके बाद नई दिल्ली के लिए एक उड़ान में बिठाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि कौर के परिवार के सदस्यों ने अधिकारियों से आग्रह किया था कि उन्हें वापस भेजे जाने से पहले अपने रिश्तेदारों को अंतिम विदाई देने का मौका दिया जाए, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। अहलूवालिया ने कहा, "हमें उनके यात्रा दस्तावेज मिल गए। हम आईसीई के वकील और सरकार से बातचीत कर रहे थे कि वह एक वाणिज्यिक उड़ान से रवाना हो जाएं। हमने सोमवार के लिए टिकट बुक कर लिया था। हमने अधिकारियों से यह भी अनुरोध किया कि उन्हें 24-48 घंटों के लिए रिहा कर दिया जाए, भले ही उनके निगरानी रखी जाए, ताकि उन्हें अंतिम विदाई देने का मौका मिल सके।"

अहलूवालिया ने दावा किया, "लेकिन शनिवार को लगभग 2 बजे, वे उसे बेकर्सफील्ड से ले गए, हथकड़ी लगाकर लॉस एंजिल्स ले गए, और वकील को सूचित किए बिना या कोई पूर्व सूचना दिए बिना उसे जॉर्जिया की उड़ान पर बिठा दिया।" उन्होंने बताया कि जॉर्जिया में कौर को बंदियों के लिए एक अस्थायी केंद्र में रखा गया था। अहलूवालिया ने कहा, "उसे लगभग 60-70 घंटों तक बिस्तर भी नहीं दिया गया और उसे जमीन पर कंबल ओढ़कर सोने को मजबूर किया गया। वह उठ भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसके दोनों घुटनों की सर्जरी हुई थी।" उन्होंने कहा, "उसे पूरे समय नहाने की भी अनुमति नहीं दी गई। सोमवार को उड़ान से पहले, उसे और कुछ अन्य बंदियों को गीले कपड़े दिए गए और जॉर्जिया से आर्मेनिया जाने वाले विमान में चढ़ने से पहले साफ-सफाई करने को कहा गया। आर्मेनिया से वह एक आईसीई चार्टर्ड विमान से दिल्ली आई।"

