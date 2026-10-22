आतंकवाद पर अमेरिका-भारत की चिंताएं एक जैसी, PAK से रिश्ते पर क्या बोले अमेरिकी विदेश मंत्री?
मार्को रुबियो ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रिश्ता किसी भी तरह भारत के साथ हमारे रिश्ते की कीमत पर नहीं है और वॉशिंगटन और नई दिल्ली आतंकवाद को लेकर एक जैसी चिंताएं रखते हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इन दिनों भारत दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुवार को आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई और अमेरिका व पाकिस्तान के रिश्तों पर खुलकर बात की है। रुबियो ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के करीबी रिश्ते भारत के साथ उसकी पार्टनरशिप की कीमत पर नहीं होंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर कहा कि इसको लेकर दोनों देशों (अमेरिका और भारत) की चिंताएं एक जैसी हैं।
इंडिया टुडे से बात करते हुए मार्को रुबियो ने कहा, ''पाकिस्तान के साथ रिश्ता किसी भी तरह भारत के साथ हमारे रिश्ते की कीमत पर नहीं है और वॉशिंगटन और नई दिल्ली आतंकवाद को लेकर एक जैसी चिंताएं रखते हैं।'' रुबियो ने कहा कि वॉशिंगटन के ग्लोबल हितों के लिए उसे दुनिया भर के देशों के साथ रिश्ते बनाए रखने की जरूरत है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका के लंबे समय से रिश्ते रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बदलते रिश्ते वॉशिंगटन को अलग-अलग मुद्दों पर इस्लामाबाद के फैसलों पर असर डालने में ज्यादा फायदा दे सकते हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह बस इस तरह से डेवलप हुआ है कि उम्मीद है कि इससे हमें अलग-अलग टॉपिक पर उनके फैसलों पर ज्यादा असर डालने का मौका मिलेगा।" वहीं, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई पर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद इसका शिकार रहा है और दुनियाभर में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आतंकवाद के खिलाफ उतना करता हो, जितना अमेरिका करता है।
रुबियो ने कहा, ''दुनिया में कोई भी ऐसा देश आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका से ज्यादा कुछ नहीं करता। अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के इलाके में मजबूत पकड़ को खत्म कर दिया। अलकायदा को कमजोर कर दिया और उसके ओसामा बिन लादेन को मार गिराया।''
भारत में विरोध प्रदर्शनों को घरेलू राजनीतिक मामला बताया
इससे पहले, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत में चुनाव आयोग के खिलाफ हाल में हुए प्रदर्शनों पर टिप्पणी करने से बुधवार को इनकार कर दिया और इसे घरेलू राजनीतिक मामला बताया। रुबियो ने प्रदर्शनों की आलोचना करने वाले संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के संदर्भ को भी खारिज कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, रुबियो ने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों को अपने आप में विरोधाभासी बताया है।
यह एक घरेलू राजनीतिक मामला: रुबियो
उन्होंने कहा, ''यह एक घरेलू राजनीतिक मामला है। मैं उनकी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहा हूं। यह एक लोकतांत्रिक देश है। यहां चुनाव होते हैं, इसलिए मैं उनके घरेलू राजनीतिक मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।'' उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी हर दिन विरोध प्रदर्शन होते हैं, जो वहां के राजनीतिक विमर्श और विचारों के मतभेदों को दर्शाते हैं। रुबियो ने कहा, ''अमेरिका में हर दिन विरोध प्रदर्शन होते हैं। लोग प्रदर्शनों को अलग-अलग नजरिये से देखते हैं। जाहिर है, मैं दंगों की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि यूरोप में देखने को मिल रहा है, जहां लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, इमारतों में जबरन घुस रहे हैं और उन्हें आग के हवाले कर रहे हैं। मैं उन घटनाओं की बात नहीं कर रहा हूं।''
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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