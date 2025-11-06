किसी खान नेता को मुंबई पर थोपा तो..., BJP नेता के बयान पर बवाल, पूर्व सैन्य अधिकारी नाराज
भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रमुख अमित साटम के 'मुंबई पर खान को थोपने' के बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी ने उनके बयान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि किसी को भी थोपा क्यों जाएगा, बल्कि चुना जाएगा। इससे पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) ने साटम के बयान पर आपत्ति जताई थी।
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग ने भाजपा नेता की तरफ से इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा, 'थोपा क्यों जाएगा? अगर ऐसा है भी तो उसे (पुरुष या महिला) को चुना जाएगा।' खास बात है कि पूर्व अधिकारी बॉलीवुड अभिनेत्री गुल पनाग के पिता हैं।
भाजपा नेता का बयान
तीन बार के विधायक साटम ने जाहिर तौर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुए मेयर चुनाव का जिक्र किया था। उस चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार और भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की जीत हुई थी। साटम ने लिखा था, 'जैसा कि कुछ अंतरराष्ट्रीय शहरों का रंग बदल रहा है। कुछ महापौरों के सरनेम और महाविकास अघाड़ी के वोट जिहाद को देखते हुए मुंबई के बारे में अब सतर्क रहना जरूरी हो गया है। अगर किसी ने मुंबई पर खान को थोपने की कोशिश की, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुंबई वासियों जागो।'
जोहरान ममदानी की जीत
34 साल के ममदानी ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। ममदानी ने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा तथा दिग्गज नेता एवं न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया, जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। ममदानी प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महमूद ममदानी के पुत्र हैं। ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ था। इस जीत के साथ ही वह अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर बनने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम व्यक्ति बन गए हैं।